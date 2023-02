"Sex and the City"-Stars erinnern an Willie Garson (†57)

Im September 2021 hatte eine traurige Nachricht rundum den Sex and the City-Star Willie Garson (✝57) die Runde gemacht. Der US-amerikanische Schauspieler war an den Folgen einer Krebserkrankung im Alter von 57 Jahren verstorben. Gestern hätte der beliebte Darsteller seinen 59. Geburtstag gefeiert – und zu diesem Anlass zollten ihm nun auch seine einstigen Co-Stars Tribut: Die "Sex and the City"-Hauptdarstellerinnen Cynthia Nixon (56) und Kristin Davis (57) widmeten Willie rührende Netzbeiträge.

Die Miranda-Darstellerin Cynthia veröffentlichte auf ihrem Instagram-Profil ein gemeinsames Foto von Willie und sich. Dazu verfasste sie einige emotionale Zeilen. "Lieber Willie, ich denke heute an deinem Geburtstag an dich. Ich vermisse dich. Ich vermisse deine Liebenswürdigkeit, deinen bissigen Sinn für Humor und dein erhabenes Talent", schrieb die 56-Jährige und fügte hinzu: "Wir können uns so glücklich schätzen, dich gekannt zu haben, aber ich wünschte so sehr, du wärst noch hier."

Und auch die Charlotte-Darstellerin Kristin meldete sich auf der Fotoplattform zu Wort, um ihres geliebten Co-Stars zu gedenken. "Wir kämpfen damit, dass du weg bist, lieber Willie. Wir vermissen dich – und ehrlich gesagt klafft eine schmerzhafte Lücke in unseren Herzen", trauerte die Schauspielerin unter anderem.

Willie Garson im März 2020 in Beverly Hills

Cynthia Nixon am Set von "And Just Like That"

Kristin Davis und Willie Garson 2007

