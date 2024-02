Willie Garson hätte heute seinen 60. Geburtstag gefeiert

Seine Co-Stars erinnern sich an ihn. Willie Garson (✝57) war durch seine Rollen in Sex and the City und "White Collar" bekannt geworden. Nachdem bei dem Schauspieler Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert worden war, folgte die traurige Nachricht vom Tod des TV-Stars im September 2021. Zwei Jahre später wird er von seinen Fans und Kollegen immer noch sehr vermisst. Anlässlich Willies 60. Geburtstags wird heute seiner gedacht.

Matt Bomer (46), der mit dem Verstorbenen für "White Collar" vor der Kamera gestanden hatte, fand emotionale Worte für seinen Serienkollegen. "Ich habe nur besondere Erinnerungen an die Arbeit mit Willie", erklärte der Schauspieler gegenüber People. Willie habe laut Matt die Leute oft zum Lachen gebracht: "Er hat einfach jeden Tag lustiger gemacht. Er hat jedem Raum, in dem er war, jedem Gespräch, an dem er teilnahm, Farbe verliehen, und er war ein wunderbarer Schauspieler, mit dem man arbeiten konnte."

Bereits zu seinem 59. Geburtstag widmeten die "Sex and the City"-Darsteller Willie rührende Zeilen. "Lieber Willie, ich denke heute an deinem Geburtstag an dich. Ich vermisse dich. Ich vermisse deine Liebenswürdigkeit, deinen bissigen Humor und dein erhabenes Talent", hatte Cynthia Nixon (57) damals auf ihrem Instagram-Profil geschrieben.

Getty Images Willie Garson im März 2020 in Beverly Hills

Getty Images Willie Garson und Matt Bomer im Januar 2013

Getty Images Willie Garson, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall und Cynthia Nixon

