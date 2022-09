Erster Todestag: Matt Bomer gedenkt rührend Willie Garsons

Willie Garson (✝57) hat in der Filmwelt eine Lücke hinterlassen! Der Schauspieler eroberte mit Serien wie Sex and the City und "White Collar" die Herzen eines Millionenpublikums. Nachdem bei dem US-Amerikaner Krebs diagnostiziert worden war, verstarb der beliebte TV-Star im vergangenen Jahr. Rund um seinen ersten Todestag denken besonders viele Fans und Kollegen an Willie. Matt Bomer (44) widmete seinem Ex-Co-Star nun einen emotionalen Post.

Auf Instagram teilte Matt nun nämlich ein Foto, das ihn gemeinsam mit Willie am Set von "White Collar" zeigt. "Dieser Kerl fehlt mir. Und wie. Ich werde dich immer lieben, Willie", fasste der Schauspieler seinen Schmerz unter dem Beitrag in Worte. Seine Fans können das offenbar gut verstehen: Binnen weniger Stunden erreichte der Post fast 150.000 Likes.

Auch in den Kommentaren versammelten sich rasch viele Follower des 44-Jährigen, die ihrer Trauer Ausdruck verliehen. "Ich schaue mir 'White Collar' gerade noch mal an, eine tolle Serie und ihr wart ein tolles Duo", schrieb etwa ein User. Viele andere posteten schlicht ein Herz-Emoji unter das Foto.

Willie Garson im März 2020 in Beverly Hills

Willie Garson und Matt Bomer im Januar 2013

Matt Bomer im Feburar 2020 in Los Angeles

