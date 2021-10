Die Lola-Gewinner 2021 stehen fest! Bereits zum 71. Mal wurde am heutigen Freitag mit dem Deutschen Filmpreis die wichtigste Auszeichnung der Branche in Berlin verliehen. Mit insgesamt zehn Nominierungen hatte das Drama "Fabian oder der Gang vor die Hunde" die besten Chancen, eine der begehrten Trophäen abzugreifen. Die Tragikomödie "Ich bin dein Mensch" ging mit fünf Nominierungen ins Rennen. Das sind die glücklichen Sieger des Abends!

Maren Eggert durfte sich über die Auszeichnung als "Beste weibliche Hauptrolle" freuen. Sie nahm die Lola für ihre Darbietung der Alma in "Ich bin dein Mensch" mit nach Hause. Der Berlinale-Hit setzte sich außerdem in den Kategorien "Bester Spielfilm", "Beste Regie" und "Bestes Drehbuch" durch und war somit der Abräumer des Abends. Oliver Masucci (52) wurde für seine Darbietung von Rainer Werner Fassbinder in "Enfant terrible" als bester Schauspieler gekürt.

Ein besonderer Abend war es auch für Senta Berger (80). Nach 70 Jahren im Filmgeschäft wurde der Schauspielikone der Filmpreis für ihr Lebenswerk übergeben. "Nightlife" mit Elyas M'Barek (39), Palina Rojinski (36) und Frederick Lau (32) wurde als besucherstärkster Film ausgezeichnet. "Fabian oder der Gang vor die Hunde" siegte in den Kategorien "Beste Kamera" und "Bester Schnitt".

Hier eine Auflistung der wichtigsten Preisträger:

Bester Spielfilm Gold: "Ich bin dein Mensch" von Lisa Blumenberg

Bester Spielfilm Silber: "Fabian oder der Gang vor die Hunde" von Felix von Boehm

Bester Spielfilm Bronze: "Curveball – Wir machen die Wahrheit" von Amir Hamz, Christian Springer und Fahri Yardim

Beste männliche Hauptrolle: Oliver Masucci ("Enfant terrible")

Beste weibliche Hauptrolle Maren Eggert ("Ich bin dein Mensch")

Beste männliche Hauptrolle: Thorsten Merten ("Curveball – Wir machen die Wahrheit")

Beste weibliche Nebenrolle: Lorna Ishema ("Ivie wie Ivie")

Bester Dokumentarfilm: "Herr Bachmann und seine Klasse" von Maria Speth

Bester Kinderfilm: "Die Adern der Welt" von Eva Kemme, Ansgar Frerich und Tobias N. Siebert

Beste Kamera: "Fabian oder der Gang vor die Hunde", Hanno Lentz

Bester Schnitt: "Fabian oder der Gang vor die Hunde", Claudia Wolscht

Beste Regie: "Ich bin dein Mensch" von Lisa Blumenberg

Bestes Drehbuch: "Ich bin dein Mensch" von Lisa Blumenberg

Besucherstärkster Film: "Nightlife" von Simon Verhoeven (49)

Anzeige

Getty Images Maren Eggert beim Deutschen Filmpreis 2021

Anzeige

Getty Images Oliver Masucci beim Deutschen Filmpreis 2021

Anzeige

Getty Images Senta Berger beim Deutschen Filmpreis 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de