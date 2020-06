Bei Greta Thunberg (17) standen hochrangige Politiker Schlange! 2019 sprach die schwedische Umwelt-Aktivistin beim UN Climate Action Summit in New York vor den wichtigsten Machthabern der Welt. Die Rede, in der die heute 17-Jährige die bisherigen Versuche zur Eindämmung des Klimawandels anprangerte, ging in die Geschichte ein. Doch einige Details hinter den Kulissen des Gipfels blieben unbekannt. Bis jetzt: In einem Interview verriet Greta nun, wie ihre Begegnung mit Angela Merkel (65) auf der Veranstaltung ablief!

In der schwedischen Radiosendung Sommar sprach Greta unter anderem über ihre Erlebnisse in New York: Um in die USA zu reisen und das Klima zu schonen, war sie damals mit ihrem Vater über den Atlantik gesegelt. Im UN-Gebäude hatte sie schließlich unter anderem den UN-Generalsekretär Antonio Guterres sowie Angela Merkel getroffen, die sich ihr nacheinander vorstellten: "Angela Merkel kam zu mir, gratulierte mir, machte ein Bild mit mir und fragte, ob es okay ist, wenn sie es auf Social Media online stellt. Es bildete sich eine Schlange", erinnerte sich Greta. Durch die entstehende Wartezeit bekamen nicht alle Politiker ein Foto mit Greta – die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern (39) ging beispielsweise leer aus.

Doch einen großen Eindruck machten die Politiker-Persönlichkeiten nicht auf Greta. Sie hätten in ihr ohnehin nur die Chance gesehen, ein Foto mit ihr für Instagram zu machen. "Es wirkte, als hätten sie kurzzeitig vergessen, sich dafür zu schämen, dass ihre Generation zukünftige Generationen im Stich gelassen hat", meinte Greta in der schwedischen Radiosendung.

