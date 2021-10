Da ist wohl noch Luft nach oben! Am Samstagabend flimmerte die erste Folge der 15. Staffel vom grunderneuerten Supertalent über die Bildschirme. Dabei führten erstmals Lola Weippert (25) und Chris Tall (30) durch die Sendung. Außerdem feierten die Ehrlich Brothers, Riccardo Simonetti (28), Michael Michalsky (54) und Motsi Mabuse (40) ihre Premiere hinterm Jurypult. Erste Reaktionen während der Show zeigten jedoch: Die Zuschauer sind keine Fans der neuen Besetzung. Auch die Promiflash-Leser brachen nicht gerade in Begeisterungsstürme aus...

So gaben in einer Promiflash-Umfrage (Stand: 03. Oktober, 10:00 Uhr) eine Mehrheit von 3.210 Leuten aus 4.359 Teilnehmern an: Ihnen gefallen die Veränderungen nicht. Sie wünschen sich lieber die früheren Juroren Dieter Bohlen (67), Bruce Darnell (64) und Co. zurück. Lediglich 1.149 Menschen gaben an, dass sie die neue Besetzung von "Das Suptertalent" toll finden. Die Quoten der Auftaktsendung sprechen ebenfalls eine deutliche Sprache und scheinen die Meinung der Zuschauer zu untermauern.

Zwar hatte RTL laut Quotenmeter mit 0,87 Millionen Zielgruppen-Zuschauern das beste Primetime-Ergebnis aller Sender. Doch die 2,28 Millionen Menschen, die am Samstag zu Hause vor den Fernsehern versammelt waren, reichten lange nicht an die Zahlen des Supertalent-Staffelstarts von 2020 ran. Vergangenes Jahr schalteten 3,33 Millionen Leute ein, um zu sehen, wie Bruce, Dieter, Evelyn Burdecki (33) und Chris Tall die Leistungen der Kandidaten beurteilten.

TVNOW / Stefan Gregorowius Lola Weippert und Chris Tall, die neuen "Das Supertalent"-Moderatoren

TVNOW / Stefan Gregorowius Die Ehrlich Brothers, Riccardo Simonetti, Motsi Mabuse und Michael Michalsky bei "Das Supertalent"

TVNOW Dieter Bohlen und Bruce Darnell für "Das Supertalent" 2020

