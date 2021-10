Das Supertalent ist in diesem Jahr kaum wiederzuerkennen. Bei der Castingshow hat sich so einiges geändert. Die Stammjury rund um Dieter Bohlen (67) und Bruce Darnell (64) ist zum Beispiel Geschichte. Aber auch das Moderationsduo Chris Tall (30) und Lola Weippert (25) ist neu im Supertalent-Team. Heute flimmert die erste Folge der Kultshow mit Neubesetzung über die Bildschirme. Aber wie kommt die Runderneuerung bei dem Publikum an?

Eigentlich sollten Michael Michalsky (54), Chantal Janzen und Lukas Podolski (36) die Nachwuchstalente bewerten. Doch aufgrund von Quarantänemaßnahmen sitzen in der Auftaktfolge neben Michael die Ehrlich Brothers, Riccardo Simonetti (28) und Motsi Mabuse (40) in der Jury. Von dieser Besetzung sind aber nicht alle Zuschauer auf Anhieb begeistert. Auf Twitter trauern manche Fans noch dem früheren Supertalent-Cast hinterher: "Ohne Dieter und Bruce... das fehlt total!", schrieb zum Beispiel ein User. Bei anderen Zuschauern kommen die Neuerungen allerdings schon richtig gut an. "Gute Show bisher", lautete ein weiterer Tweet.

Neben neuen Gesichtern beim Supertalent gibt es aber auch eine kleine Regeländerung. Anders als in den vorherigen Jahren entscheidet die Jury nun nach jeder einzelnen Folge, wer ins Halbfinale einziehen wird. Wie gefällt euch die neue Jury- und Moderationsbesetzung bei "Das Supertalent"? Stimmt ab!

Anzeige

Getty Images Michael Michalsky in Berlin

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Die Ehrlich Brothers, Zauberkünstler

Anzeige

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de