Was für ein Schock! In den kommenden Tagen beginnt die NHL – die Eishockey-Profiliga von Nordamerika. Dort treten die stärksten Teams der USA und Kanadas gegeneinander an. Traditionell finden vor Turnierbeginn auch sogenannte Vorbereitungsspiele statt – bei einem dieser Games kam es nun zu einem schrecklichen Zwischenfall: Der Co-Schiedsrichter des Matchs, Ryan Gibbons, knallte mit einem Spieler der Arizona Coyotes zusammen.

Dabei traf der Arizona-Player Liam O'Brien den Schiedsrichter mit seiner Schulter am Kopf – und das sogar noch, bevor das eigentliche Spiel begonnen hatte. Daraufhin sackte Ryan in sich zusammen und blieb auf dem Eis liegen. Der Schreck steckte wohl auch den TV-Moderatoren in den Knochen: "Es ist eine dieser unheimlichen, unheimlichen Situationen", hieß es beim Kommentator der NHL-Liveübertragung.

Schnell eilte Ryan ein medizinisches Team zur Hilfe und konnte ihn wieder stabilisieren. Bei vollem Bewusstsein wurde der Schiri schließlich auf einer Trage aus der Halle transportiert und in ein Krankenhaus gebracht. Laut The Athletic sei dem Kanadier eine Gehirnerschütterung diagnostiziert worden – er habe die Klinik aber noch in derselben Nacht verlassen können.

Getty Images Arizona Coyotes beim Eishockey, 5. Oktober 2021 in Los Angeles

Getty Images Liam O'Brien beim Eishockey, 5. Oktober 2021 in Los Angeles

Getty Images Ryan Gibbons und Eishockey-Spieler bei einem Game im Juni 2021 in New York

