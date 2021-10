Adam DeVine (37) hat Ja gesagt! Schon im Oktober 2019 verkündete der Schauspieler offiziell seine Verlobung. Nach vier Jahren Beziehung wagte der Modern Family-Star den nächsten Schritt und machte seiner Freundin Chloe Bridges (29) einen Antrag. Ihren Ring hielt die "Camp Rock"-Darstellerin schon damals strahlend in die Kamera. Nun darf sich die Beauty über das nächste besondere Schmuckstück freuen: Adam und Chloe haben endlich geheiratet!

Die Hochzeit der beiden war offenbar mit einer wilden Sause verbunden. Das Brautpaar gab sich in Cabo San Lucas, Mexiko das Jawort und feierte dort mit einigen Schauspielkollegen. Via Instagram postete Adams "Workaholic"-Kollege Adam Ray einige Eindrücke der Party. Darauf sind die Frischvermählten unter anderem bei bester Laune im Pool mit ihren Eheringen und in einer Bar zu sehen. "So viel Liebe. So viele Lacher. Glückwunsch, Chloe und Adam!", schrieb der Comedian zu dem Beitrag.

Offenbar hätte die Hochzeit aber sogar schon viel früher über die Bühne gehen sollen. Vor knapp einer Woche hatte Chloe noch ihr Leid geklagt, wie viel aufgrund der Pandemie schiefgelaufen ist. "Aber wir haben unser Bestes gegeben und jetzt ist es fast so weit. Und es sieht so aus, als würde es sich bezahlt machen!", hatte die Brünette ihren Instagram-Followern bereits vor sechs Tagen angekündigt.

Instagram / andybovine Adam Devine und Chloe Bridges, Oktober 2019

Instagram / adamraycomedy Adam DeVine und Chloe Bridges im September 2021

Getty Images Adam DeVine und Chloe Bridges bei der Filmpremiere von "Green Eggs and Ham"

