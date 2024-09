Adam DeVine nahm während Chloes Schwangerschaft elf Kilo zu

Schauspieler Adam DeVine (40) hat während der Schwangerschaft seiner Frau Chloe Bridges (32) einige Kilos zugenommen. In einem Interview mit Page Six erklärte der Komiker, dass er sich in dieser Zeit habe gehen lassen und dass er nun daran arbeite, das zusätzliche Gewicht wieder loszuwerden. "Ich habe einfach alles mit ihr mitgegessen und dabei etwa elf Kilo zugenommen", gestand der frischgebackene Papa."

Chloe brachte im Februar ihren gemeinsamen Sohn Beau zur Welt, davon habe sie sich körperlich erstaunlich schnell erholt. "Ihre mentale Erholung war super schnell, und ihre körperliche Erholung war so nervig!", scherzte Adam und meinte weiter: "Sie sah nach drei Wochen wieder aus wie zuvor und hat dabei nicht einmal trainiert." Währenddessen kämpfe er mit den zusätzlichen Pfunden. "Mittlerweile trainiere ich ungefähr sechs Tage die Woche, um zu versuchen, das Walross loszuwerden, zu dem ich geworden bin", sagte er selbstironisch und fügte hinzu, dass er sich einen "schlechten Bart" habe wachsen lassen, um sein Doppelkinn zu verbergen.

Trotz der Herausforderungen ist der Pitch Perfect-Darsteller überglücklich in seiner neuen Rolle als Vater. "Es ist großartig! Wir lieben es. Ich habe wirklich eine tolle Zeit", schwärmte er und verriet: "Ich fühle mich, als wäre ich dazu geboren, Vater zu sein. Ich habe immer schon Dad-Vibes ausgestrahlt." Adam und Chloe sind seit 2015 ein Paar und haben im Oktober 2021 geheiratet. Sie hätten mit der Familienplanung gewartet, weil alle um sie herum versucht hätten, ihnen Angst zu machen. Jetzt genieße das Paar das Familienleben in vollen Zügen und respektiere sich gegenseitig noch mehr. Adam lobte Chloe dafür, dass sie wegen seines vollen Terminkalenders den Großteil der Kinderbetreuung übernehme.

Instagram / adamdevine Adam DeVine mit seiner Frau Chloe Bridges

Instagram / adamdevine Chloe Bridges und Adam DeVine mit ihrem Baby

