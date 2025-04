Adam DeVine bekam falsche tödliche Diagnose vor Sohns Geburt

Adam DeVine (41), bekannt aus "Pitch Perfect" und "Isn't It Romantic", teilte eine erschütternde Erfahrung, die ihn nur einen Monat vor der Geburt seines ersten Kindes in Angst und Schrecken versetzte. Der Schauspieler und Comedian erzählte im Podcast "In Depth", dass Ärzte ihm fälschlicherweise mitteilten, er könnte an der seltenen neurologischen Erkrankung Stiff Person Syndrome (SPS) leiden – einer Krankheit, die zu extremer Muskelsteifheit und im schlimmsten Fall zum Tod führen kann. Diese Diagnose führte dazu, dass Adam befürchtete, bald sterben zu müssen und seinen frischgeborenen Sohn Beau, den er gemeinsam mit seiner Frau, der Schauspielerin Chloe Bridges (33) großzieht, nicht aufwachsen sehen zu können.

Die Symptome, die Adam zuvor plagten, wurden als gefährliche Warnzeichen der Krankheit interpretiert – ständige Muskelkrämpfe und Schmerzen, die ihn an den Rand seiner Belastbarkeit brachten. Doch nach zahlreichen Arztbesuchen stellte sich die Diagnose schließlich als falsch heraus. Ein Spezialist identifizierte die Symptome letztlich als späte Auswirkungen eines schweren Unfalls, den Adam als Kind erlitten hatte: Mit nur elf Jahren wurde er von einem Zementlaster erfasst, was zu lebensgefährlichen Verletzungen führte. Nach 25 Operationen und jahrelangen Nachwirkungen glaubt Adam, dass seine intensive Fitnessroutine während der Pandemie möglicherweise die alten Verletzungen wieder aktiviert haben könnte.

Der Unfall, den Adam als Kind überlebte, war eine der gravierendsten Erfahrungen seines Lebens, wie er Podcast-Moderator Graham Bensinger verriet. Beim Überqueren der Straße auf einem Fahrrad wurde er frontal getroffen, mehrere Meter weit geschleudert und von den schweren Lasterrädern erfasst, bevor er unter den untersten Reifen durchrutschte. Laut der Ärzte rettete das Fahrrad ihm das Leben, da es die Hauptkraft des Aufpralls abfing. In Interviews hat der Schauspieler mehrfach über die inspirierende Stärke gesprochen, die ihn trotz aller Schwierigkeiten stets weitermachen ließ, und darüber, wie diese Erfahrungen ihm seinen unverwüstlichen Humor und positiven Blick aufs Leben bewahrt haben. Und glücklicherweise kann er als frischgebackener Papa sein Leben mit seiner Familie weiterhin in vollen Zügen genießen – und sieht die Zukunft jetzt auch wieder weniger düster als vor dem ärztlichen Irrtum.

Anzeige Anzeige

Instagram / adamdevine Chloe Bridges und Adam DeVine mit ihrem Baby

Anzeige Anzeige

Getty Images Chloe Bridges und Adam DeVine, Januar 2020

Anzeige Anzeige