Adam DeVine und Chloe Bridges' erstes Kind ist auf der Welt!

Adam DeVine (40) und Chloe Bridges (32) dürfen sich über die Geburt ihres ersten Kindes freuen! "Darf ich vorstellen: das kleine Baby Beau Devine!", verkündet der frischgebackene Vater stolz via Instagram. Passend dazu veröffentlicht der Schauspieler einen Schnappschuss, der die kleine Familie im Krankenhaus zeigt. Doch vor allem die merkwürdigen Gesichtsausdrücke von Chloe und Adam stechen dabei ins Auge. "Er kann manchmal wählerisch sein, aber wir haben schon einige tolle Erziehungstechniken gelernt. Gib dein Bestes und imitiere ein weinerliches Baby, dann er wird sich schon wieder beruhigen", erklärt der Schauspieler die Grimassen der beiden.

Bereits bei der Verkündung von Chloes Schwangerschaft bewies der Pitch Perfect-Star Humor. "Schaut, wir sind schwanger! Nun, ich bin nur noch fett, aber Chloe ist schwanger mit einem Baby!", kommentierte er einen niedlichen Beitrag im Netz. Auf dem niedlichen Schnappschuss präsentierten beide ihren Bauch. "Dies wird jetzt hauptsächlich eine Babyseite sein, denn ich werde mein Leben meinem Kind widmen und hoffen, dass es meine jahrzehntelang aufgezeichneten schmutzigen Witze nicht gegen mich verwendet", fügte Adam noch scherzhaft hinzu.

Die frischgebackenen Eltern hatte sich 2015 am Set von "The Final Girls" kennengelernt. Nach ihrer Verlobung 2019, schritten sie dann rund zwei Jahre später vor den Traualtar und gaben sich in einer romantischen Zeremonie das Jawort. Für beide ist es das erste Kind.

