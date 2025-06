Adam DeVine spricht offen über schweren Unfall mit Laster

Adam DeVine (41) hat in einer Podcast-Episode von "Conan O'Brien Needs a Friend" eine schockierende Geschichte aus seiner Kindheit erzählt, die ihn bis heute begleitet. Der Schauspieler zeigte die Narben des Unfalls, bei dem er als Elfjähriger von einem Betonmischer erfasst wurde. Anwesenden schilderte er die Ausmaße der Verletzungen und scherzte dabei: "Es sieht aus wie ungekochtes Hähnchen." Insgesamt habe er 26 bis 28 Operationen durchmachen müssen, um seine Beine und zahlreiche weitere Brüche zu behandeln. Für die Rekonstruktion wurden unter anderem Hauttransplantate verwendet, was die Narben an seinem rechten Bein erklärt: "Die Haut wurde abgerissen, das andere Bein ist etwas besser dran, aber auch da war sie auf halber Länge abgerissen. Ich habe mir alles vom Knie abwärts gebrochen, sie mussten meine Beine rekonstruieren, dann meinen linken Oberschenkelknochen, einige Rippen und ich hatte eine durchstoßene Lunge und blutete aus den Ohren. Aber dann sagten sie: 'Kein Hirnschaden!'"

Der Unfall passierte damals durch ein Missverständnis unter Freunden: Adam wollte die Straße überqueren, nachdem er ein Zurufen falsch interpretiert hatte, und geriet so unter den schwer beladenen Betonmischer. Der Aufprall zerstörte beinahe seinen gesamten unteren Körperbereich. "Der Grund, warum ich überlebte, ist, dass mein Fahrrad den ersten Schlag abgefangen hat", erzählte er und fügte mit einem selbstironischen Ton hinzu, dass er die tatsächliche Strecke, die er nach dem Zusammenprall über den Asphalt glitt, wohl zu Lebzeiten überschätzt habe. Besonders bitter: In den letzten drei Jahren haben ihn erneute Muskelkrämpfe und dauerhafte Schmerzen massiv eingeschränkt.

Bereits vor einigen Monaten sprach Adam im Podcast "In Depth With Graham Bensinger" offen über die dramatischen Details des Unfalls. Damals schilderte der Schauspieler, dass ihm das gewaltige Fahrzeug fast alle Knochen von der Taille abwärts gebrochen habe – mit Ausnahme des rechten Oberschenkelknochens. Besonders erschütternd: Laut Adam musste er einst befürchten, beide Beine zu verlieren. Zudem führten die Spätfolgen des Unfalls zu einer falschen Diagnose. "Eine Zeit lang hieß es, ich würde sterben. Sie sagten mir, ich hätte das Stiff-Person-Syndrom", erinnerte er sich an eine Fehldiagnose seiner Ärzte. Später stellte sich zum Glück heraus, dass die Schmerzen und Muskelkrämpfe tatsächlich auf die alten Verletzungen zurückzuführen sind.

Getty Images Adam Devine, 2025

Getty Images Adam DeVine, Komiker

