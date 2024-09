Nach Baby: Chloe Bridges schätzt Adam DeVine als Papa

Adam DeVine (40) und Chloe Bridges (32) genießen das Leben als Eltern ihres sieben Monate alten Sohnes Beau. Gegenüber E! News verriet Adam nun mit einem Augenzwinkern, dass seine Partnerin ihn seit der Geburt ihres Kindes mehr schätzt: "Ich denke, sie mag mich jetzt mehr." Früher bemerkte er, wie sie ihn manchmal nachdenklich ansah, als würde sie an ihrer Wahl zweifeln. Doch seit sie ihn als Vater sieht, sei sie erleichtert und stolz.

Während der 40-Jährige für die Serie "Righteous Gemstones" dreht, kümmert sich Chloe liebevoll um den kleinen Beau. Adam ist beeindruckt von ihren Fähigkeiten als Mutter und lobte sie in den höchsten Tönen: "Ich bin so stolz auf sie. Sie meistert die Elternrolle einfach großartig." Obwohl er lange Arbeitstage am Set hat, schafft sie es, den Familienalltag zu managen. Bereits mit zwei Monaten ging Beau mit auf Reisen und erwies sich als entspanntes Baby. "Er war schon auf einigen Flügen und Booten und hat sich überall toll benommen", erzählte der stolze Papa weiter. Das Paar hat auch festgestellt, wie wichtig ein fester Schlafrhythmus für ihren Sohn ist. "Wir haben endlich herausgefunden, dass er ungefähr zur gleichen Zeit ins Bett gehen muss, und seitdem läuft es reibungslos", gab er zu.

Adam und Chloe lernten sich vor fast zehn Jahren am Set des Films "The Final Girls" kennen und verliebten sich ineinander. Im Oktober 2021 gaben sie sich das Ja-Wort und sind seither unzertrennlich. Der Neu-Papa freut sich darauf, in seine "Dad-Joke"-Ära einzutreten und plant bereits spaßige Halloween-Kostüme für Beau. "Vielleicht gehen wir als Bauern und kleiden ihn als Maiskolben", witzelte er. Die gemeinsame Zeit als Familie hat ihre Beziehung noch stärker gemacht, und Adam betonte, wie viel Respekt sie füreinander haben: "Es ist einfach unglaublich, [Chloe] als Mutter zu sehen."

Instagram / adamdevine Adam DeVine und seine Frau Chloe Bridges

Instagram / adamdevine Chloe Bridges und Adam DeVine mit ihrem Baby

