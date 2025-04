Adam DeVine verlor beim Masturbieren seinen kleinen Zeh

Adam DeVine (41) hat den skurrilen Grund ausgeplaudert, warum er einen Zeh verloren hat. Im "In Depth with Graham Bensinger"-Podcast berichtet der Modern Family-Star, dass er als Teenager in einen schweren Unfall mit einem Betonmischer verwickelt war. Als Resultat habe er eine Zeit lang nicht stehen können und nutzte daher stets die Badewanne. Zur selben Zeit habe er Masturbation für sich entdeckt. "Das war eines der ersten Male, dass ich masturbiert habe. Und es war das erste Mal, dass etwas herauskam. Und ich dachte: 'Was ist das?' Und während ich versuche, es aufzulösen, sehe ich einen kleinen Zeh – meinen kleinen Zeh – einfach in der Badewanne treiben", erzählt Adam.

Der Zeh-Abriss war zwar durch seinen schweren Unfall bedingt. Damals wurde er von einem Betonmischer erfasst und erlitt zahlreiche Brüche sowie Hautverletzungen, die bis heute nachwirken. Dennoch habe er in der Badewanne schockiert reagiert. "Ich dachte, ich habe mir so stark einen runtergeholt, dass mein Zeh abgefallen ist", lacht er. Mit einer Mischung aus Humor und Offenheit teilte Adam diesen Moment, der trotz seiner Tragik inzwischen zu einer skurrilen Anekdote seines Lebens geworden ist.

Der Betonmischer-Unfall prägte Adam nicht nur körperlich, sondern auch emotional. Bereits in der Vergangenheit sprach er offen darüber, wie diese Erfahrung ihn bis heute begleitet. Seit einigen Jahren ist Adam glücklicher Familienvater. Mit seiner Frau Chloe Bridges (33), die er 2021 heiratete, zieht er den gemeinsamen Sohn Beau groß. Trotz seiner gesundheitlichen Herausforderungen begegnet Adam dem Leben mit Humor und konzentriert sich auf das Positive. Sein Motto scheint klar: Lachen ist die beste Medizin!

Getty Images Adam DeVine, "Pitch Perfect"-Star

Instagram / adamdevine Chloe Bridges und Adam DeVine mit ihrem Baby

