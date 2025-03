"Ein neues Abenteuer": Adam DeVine schwärmt vom Vatersein

Adam (41) DeVine, der vor allem durch seine Rolle in der erfolgreichen Filmreihe "Pitch Perfect" bekannt ist, könnte derzeit kaum glücklicher sein. Der Schauspieler und Comedian, der Vater eines einjährigen Sohnes namens Beau ist, gab bei der Premiere der vierten Staffel seiner HBO-Serie "The Righteous Gemstones" am 5. März in Los Angeles Einblicke in sein Leben als frisch gebackener Papa. "Es ist das Beste", schwärmte Adam gegenüber People und beschrieb, wie jeder Tag mit seinem kleinen Sohn wie ein neues Abenteuer sei. Beau feierte am 16. Februar seinen ersten Geburtstag, und Adam verriet stolz: "Er ist einfach so süß."

Dabei habe Adam Freunde gehabt, die ihn ursprünglich vor der Vaterschaft gewarnt hätten. "Alle haben gesagt: 'Dein Leben ist vorbei, es wird schrecklich.'", erzählte der Schauspieler und konnte doch nur lachen. Für ihn schien der Zeitpunkt perfekt. Mit 41 Jahren und an der Seite seiner Frau Chloe Bridges (33), mit der er seit Oktober 2021 verheiratet ist, habe er sich bereit gefühlt für die Herausforderungen des Elternseins. "Ich war bereit, dass mein Leben vorbei ist", scherzte er und erinnerte sich an eine Phase seines Lebens, in der spontane Bar-Besuche an einem Dienstag keine Erfüllung mehr gebracht hätten. Mittlerweile denke er sogar über weiteren Nachwuchs nach. Zwar wünsche sich Adam eine Großfamilie mit "11 Kindern", doch seine Frau setze da Grenzen: "Zwei" seien für sie genug, wie der Schauspieler betonte.

Privat zeigt sich Adam vermehrt von seiner emotionalen Seite. So teilte er anlässlich des Vatertags ein rührendes Foto auf Instagram, das Beau zusammen mit seinem Großvater Dennis zeigt. "Dad zu sein, ist die beste Erfahrung meines Lebens", schrieb der 41-Jährige stolz dazu und betonte, wie viel er von seinem eigenen Vater gelernt habe. Die Nachricht über die Geburt von Beau verkündeten er und Chloe damals mit viel Humor auf Social Media: ein Bild, das die drei – weinend, aber glücklich – zeigt, zauberte Fans weltweit ein Lächeln ins Gesicht. Adam scheint also mittlerweile voll in seiner Vaterrolle angekommen zu sein und genießt sie in vollen Zügen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Chloe Bridges und ihr Verlobter Adam Devine bei der Premiere von "Isn't It Romantic"

Anzeige Anzeige

Instagram / adamdevine Chloe Bridges und Adam DeVine mit ihrem Baby

Anzeige Anzeige