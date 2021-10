Verona Pooth (53), Giovanni Zarrella (43), Shermine Shahrivar (39) und Co. feiern für den guten Zweck! Nach einem Jahr Pause fand die Charity-Veranstaltung Tribute to Bambi am Donnerstag mit zahlreichen Persönlichkeiten aus dem Showbusiness in Berlin statt. Ziel des Events war es, möglichst viel Geld für Kinder in Not zu sammeln. Die Promis ließen sich nicht lumpen und ließen auch auf der Tanzfläche die Sau raus.

Von Miyabi Kawai (47) über Sila Sahin (35) bis hin zu Riccardo Simonetti (28) – die Gästeliste war lang und die Stimmung ausgelassen. Spätestens als Giovanni Zarrella seine Hits performte, gab es nicht nur bei seiner Ehefrau Jana Ina (44) keinen Halt mehr. Verona Pooth tanzte mit Dagmar Wöhrl (67) und Kim Hnizdo (25) rockte die Tanzfläche mit Rebecca Kunikowski und Shermine Shahrivar. Natürlich posierten die Celebritys auch für zahlreiche Gruppenfotos miteinander.

Moderiert wurde die Charity-Gala im Berliner Hotel Titanic von Nazan Eckes (45). Die Spendenerlöse des Abends fließen in die Tribute-to-Bambi-Stiftung ein, um Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche in Not in Deutschland finanziell zu unterstützen.

