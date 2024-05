Comeback: Gegen ihn tritt Mischa Mayer bei Fame Fighting an!

In wenigen Wochen findet das Box-Event Fame Fighting Challenger in Mönchengladbach statt. Reality-Sternchen und bekannte TV-Gesichter werden sich im Ring duellieren. Der ehemalige Love Island-Kandidat Mischa Mayer (32) ist ebenfalls bei dem Spektakel dabei. Doch gegen wen wird er antreten? Das enthüllt nun Bild. Denn sein Gegner ist ebenfalls ein Herr, der auf der Insel der Liebe sein Liebesglück suchte: Tobias Pietrek! Und für diesen großen Auftritt trainiert der 32-Jährige bereits fleißig, wie er dem Onlineportal verrät: "Ich will im Ring die beste Version von mir selbst sein!"

Um Mischa war es in den vergangenen Jahren ziemlich ruhig – er zog sich eine ganze Weile aus dem Reality-TV zurück. Doch was war der Grund dafür? "Es gab finanzielle Probleme. Das Finanzamt hat ein bisschen Stress gemacht", erklärt der Fitnessliebhaber ehrlich und fügt hinzu: "Ich hatte keinen Cent in der Tasche und habe mich ein bisschen zurückgezogen, um den normalen Alltag wieder zu leben. Ich habe versucht, einen neuen Job zu finden und das nicht auf Instagram erzählt." Mittlerweile hat er wieder ein festes Einkommen und möchte das Ganze jetzt mit öffentlichen Auftritten kombinieren.

Neben Mischa und Tobias dürfen sich die Fans am 24. Mai aber auch auf viele andere Promis freuen. So treten unter anderem auch die "Love Island"-Bekanntheiten Bocc Özsu und Bucci Yok gegeneinander an. Aber auch Jakub Merlan-Jarecki (28) wird in den Ring steigen – sein Gegner ist Nikola Glumac, mit dem er nach Prominent getrennt noch ein Hühnchen zu rupfen hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / tobiismile Ex-"Love Island"-Kandidat Tobias Pietrek

Anzeige Anzeige

RTL Nikola Glumac bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Mischas Gegner? Ich freue mich! Na ja, mich lässt das kalt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de