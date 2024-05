Karriere-Aus? So gut geht es Bella Hadid ohne das Modeln

Bella Hadid (27) gönnt sich eine wohlverdiente Pause. Seit vielen Jahren ist das Model der Star der Modewelt und ist für Marken wie Balenciaga und Coperni über den Laufsteg gelaufen. Doch im vergangenen Jahr wurde es still um die Schwester von Gigi Hadid (29). Im März wurde bekannt, dass sie ein Haus in Texas gekauft hat, in der Nähe der Ranch ihres neuen Freundes Adan Banuelos. "Nach 10 Jahren als Model habe ich gemerkt, dass ich so viel Energie, Liebe und Mühe in etwas stecke, das mir auf lange Sicht nicht unbedingt etwas zurückgibt", erklärt Bella ihren Rückzug aus dem Modeljob im Gespräch mit Allure. Sie wolle ihren Fokus nun auf neue Dinge legen.

In ihrer neuen Wahlheimat habe die Laufstegschönheit einen festen Freundeskreis gefunden, mit dem sie viel Zeit verbringt. "Zum ersten Mal setze ich kein falsches Gesicht auf. Wenn ich mich nicht gut fühle, gehe ich nicht hin. Wenn ich mich nicht gut fühle, nehme ich mir Zeit für mich", schwärmt Bella. Diese Möglichkeit habe sie in ihrem früheren Alltag nie gehabt. Ein Grund für ihre Model-Pause war darüber hinaus auch ihr Gesundheitszustand. Jetzt, da sie sich etwas Ruhe von ihrem stressigen Job genommen hat, gehe es ihr bedeutend besser. Sie erklärt: "Wenn mich jetzt jemand auf Fotos sieht und sagt, ich sehe glücklich aus, dann bin ich es wirklich. Ich fühle mich besser, meine schlechten Tage waren früher meine guten Tage."

Ob ihre neu gefundene Zufriedenheit auch mit ihrer neuen Liebe zu tun hat? Bereits im Oktober des vergangenen Jahres machten Gerüchte die Runde, die Ex von The Weeknd (34) würde den Pferdetrainer Adan daten. Was die beiden teilen, ist die Leidenschaft für den Reitsport. Zu seinem Geburtstag widmete sie dem Cowboy kürzlich einen liebevollen Post auf Instagram, inklusive Schnappschüssen, auf denen Bella und Adan knutschen. "Herzlichen Glückwunsch, mein Liebster", wünschte sie ihrem Partner dazu.

Getty Images Bella Hadid, Model

Instagram / ab_performancehorses Bella Hadid bei einem Reitwettbewerb in Texas

