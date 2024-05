Zu wenig Zeit für Sohn? Darum arbeitet Emilio Sakraya hart!

Emilio Sakraya (27) machte Anfang des Jahres öffentlich, dass er einen Sohn hat. Für ihn kann der Sänger aber wegen seines vollen Terminkalenders nicht immer da sein. In einem Interview mit t-online erklärt er, warum er den Balanceakt zwischen Arbeit und Familie trotzdem aufrechterhält: "Ich mache das, was ich liebe. Dafür arbeite ich gerne hart. Ich kann damit als erster in meinem Stammbaum für meine Familie sorgen." Dank seines Erfolgs könne Emilio seine ganze Familie finanziell unterstützen: "Ein großer Teil von dem, was ich verdiene, geht an meine Verwandten in Marokko."

Auch wenn der 27-Jährige beruflich viel um die Ohren hat und deswegen häufig unterwegs ist, nehme er sich Zeit für seinen Nachwuchs – wenn auch virtuell. "Mein Sohn und ich telefonieren fast jeden Tag. Er hat ein Handy, das er ab und zu benutzen darf. Er kann schon lesen und schreiben – zumindest genug, um mit mir zu kommunizieren", erzählte Emilio gegenüber dem Medium.

Aus eigener Erfahrung wisse Emilio, wie schwer es sein kann, als Kind nicht mit seinen Mitschülern mithalten zu können. "Ich hatte als Kind nicht die Möglichkeit, alles zu machen, zu lernen und zu reisen, wie ich es mir gewünscht hätte", gab der "Rheingold"-Darsteller gegenüber dem Online-Magazin zu. Um seinem Sohn das ermöglichen zu können, müsse er viele Abstriche machen: "[...] Es macht oft auch keinen Spaß, nicht zu Hause sein zu können. Es ist hauptsächlich meine Frau, die es aushalten muss, dass ich oft unterwegs bin."

Getty Images Emilio Sakraya, Sänger

AEDT / Actionpress Emilio Sakraya und Jenny Augusta

