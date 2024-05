Wasser und Höhe: "Prominent getrennt"-Cast kommt an Grenzen!

In der fünften Folge von Prominent getrennt müssen die einstigen Paare ihre Kommunikationsfähigkeit unter Beweis stellen. Bei der ersten Challenge ist rudimentäres Rudern und Allgemeinwissen gefragt: Für jede falsch beantwortete Frage müssen die Kandidaten einen Stöpsel aus dem Boot ziehen. Allerdings hat es das Spiel ziemlich in sich: Je mehr Stöpsel fehlen, desto schneller sinkt das Paddelboot. Mike Cees und Michelle Monballijn gehen als Erstes unter. "Michelle, du musst fokussierter sein", ärgert sich der Musiker. Lukas Baltruschat (29) und Chiara Fröhlich (26) sowie Max Bornmann und Luisa Früh können sich noch gerade so ans Ufer retten, schaffen es aber dennoch nicht, alle Fragen in der vorgegebenen Zeit zu beantworten.

Es folgt eine weitere Challenge namens "Endlich was mit Muskeln" – und die hat es noch mehr in sich. Die Kandidaten spielen um den Erhalt ihrer Gewinnsumme: Sie müssen sich an Stangen über einem Abgrund entlanghangeln. Nur wer seinen zuvor zugewiesenen Geldsack herunterreißt, sichert den entsprechenden Betrag. Besonders Mike und Michelle sieht man die Höhenangst ins Gesicht geschrieben. Am Ende schafft es nur Tim Kühnel. "Mich fuckt das richtig ab, dass ich es nicht geschafft habe", äußert Tommy Pedroni seine Enttäuschung im Einzelinterview.

In der vergangenen Folge mussten Gina Beckmann und ihre Ex-Freundin Emily Katarzyna das Handtuch werfen – fast alle der gegnerischen Paare wählten die beiden raus. Im Interview mit Promiflash verriet die Blondine, wie enttäuscht sie nach ihrem Exit in der Realityshow sei. "Ich wäre sehr gerne noch länger geblieben und hätte gerne die Spiele noch mitgemacht, um mich zu beweisen und über mich hinauszuwachsen", bedauerte sie.

RTL Lukas Baltruschat und Chiara Fröhlich bei "Prominent getrennt"

RTL Gina Beckmann und Emily Katarzyna bei "Prominent getrennt"

