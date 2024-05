Bre Tiesi von Angestellten auf mehrere Millionen verklagt

Gegen Bre Tiesi werden aktuell heftige Anschuldigungen erhoben! Die ehemaligen Mitarbeiter der Selling Sunset-Bekanntheit sollen eine Klage eingereicht haben. Das geht aus einem Dokument hervor, das People vorliegt. In diesem heißt es, dass die einstigen Angestellten der Schauspielerin "belästigt, diskriminiert und aufgrund ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung benachteiligt wurden." Ferner sollen die Antragsteller Schadensersatz in Höhe von über 2,8 Millionen Euro an jeden ehemaligen Beschäftigten fordern.

Bei den Klägern handle es sich laut dem Magazin um Lucy Poole, Amanda Bustard und Kenneth Gomez. Diese waren als Kindermädchen, Social-Media-Managerin und persönlicher Assistent und Stylist angestellt. In der Klageschrift heiße es ferner: "Die Betroffenen erlitten unter anderem schweres seelisches Leid, Einkommensverluste sowie den Ausfall von Sozialleistungen." Gegenüber Lucy und Amanda soll die 32-Jährige sogar "vulgär und gewalttätig" gewesen sein.

Bisher äußerte sich die TV-Maklerin nicht öffentlich zu den Vorwürfen. Ob die Anschuldigungen ihre Arbeit an der Netflix-Show "Selling Sunset" beeinflussen werden? Zunächst wollte die Ex von Johnny Manziel bei dem Format aussteigen. Grund für diese Überlegung sei offenbar eine zu geringe Bezahlung gewesen. Vor wenigen Monaten verriet sie dann jedoch gegenüber einem TMZ-Fotograf, dass sie ihre Kolleginnen nicht im Stich lassen könne.

Getty Images Bre Tiesi im Januar 2020 in Los Angeles

Instagram / theheatherraeelmoussa Josh Richards, Heather Rae und Bre Tiesi

