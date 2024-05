Macht Amira Pocher etwa wieder Urlaub mit Christian Düren?

Amira Pocher (31) ist aktuell im Mallorca-Urlaub mit ihren beiden Söhnen. Angeblich befinden sich die drei laut Bild jedoch nicht alleine in der Sonne: Die Beauty hat wohl einen Mann an ihrer Seite! Dieser ist kein Unbekannter – es soll sich erneut um Christian Düren (33) handeln. Während der gemeinsamen Stunden soll der Moderator offenbar die Kinder der Beauty näher kennenlernen. Der Urlaub sei die erste gemeinsame Reise zu viert.

Bereits zuvor wurde Amira mit ihrer angeblichen neuen Flamme abseits der Heimat erwischt. Im Januar knutschten beide in Südafrika. Damals plauderte die 32-Jährige in ihrem "Liebes Leben"-Podcast aus: "Es ist sicher kein kurzer Urlaubsflirt, das kann ich schon mal sagen!" Ein Insider aus dem Freundeskreis geht sogar einen Schritt weiter und behauptet gegenüber dem Boulevardmagazin: "Es ist die große Liebe zwischen den beiden. Ihnen ist ihre Beziehung wichtig. Um sie zu festigen, knüpft Christian ein Band zu den beiden wichtigsten kleinen Männern in Amiras Leben."

Im Februar sollen die Österreicherin und der Beau sogar gemeinsam durch die Stadt der Liebe spaziert sein. Das will das Tageblatt erfahren haben. Amira und ihre angebliche neue Flamme sollen einige romantische Stunden in Paris miteinander genossen haben. Von außen erweckte es den Anschein, als ob die gelernte Make-up-Artistin alleine unterwegs sei. Sie teilte einige Bilder mit ihren Social-Media-Followern. Auf diesen war jedoch keine Spur von ihrer vermeintlichen Romanze zu sehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher am Strand von Kapstadt im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / christiandueren Christian Düren, Moderator

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Amira und Christian gemeinsam im Mallorca-Urlaub sind? Ja! Ich denke, dass sie gemeinsame Stunden verbringen. Nein! Ich glaube nicht, dass er dabei ist. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de