Teil der Kelly Family: Gabriel Kelly kämpft mit Vorurteilen

Gabriel Kellys (22) Familienname hat ihm wohl nicht nur die Musik in die Wiege gelegt. Der Sänger ist der Sohn von Angelo Kelly (42) und damit Teil der berühmten Kelly Family. Wie der Promi-Spross nun im Interview mit RTL ausplaudert, habe ihm das nicht nur Türen geöffnet. "Der Name Kelly hat seine Vor- und Nachteile. Es ist einfach so, dass viele denken: 'Ja, ein Kelly, dann ist er bestimmt ein reicher Schnösel und ganz abgehoben'", erzählt Gabriel ganz offen. Diese Personen könne der diesjährige Let's Dance-Kandidat aber ganz schnell vom Gegenteil überzeugen: "Weißt du, was viele Leute sagen, wenn sie mich auf der Straße irgendwo erkennen und ich dann mit ihnen ins Gespräch komme? Dann sagen die: 'Du bist ja gar nicht so arrogant, wie ich dachte.'"

Im Rahmen seiner "Let's Dance"-Teilnahme gibt Gabriel so einiges in Bezug auf sein Aufwachsen in der berühmten Familie preis. "Ich bin halt ein bisschen konservativer groß geworden", gab er gegenüber dem Sender bereits zu. Aus diesem Grund falle es dem Musiker noch etwas schwer, bei seinen Tänzen auch mal etwas Erotik zuzulassen. Auch mit den Emotionen habe er noch so seine Probleme. "Es ist halt auch hier nicht nur Tanzen, sondern auch Schauspielerei, sich in Rollen zu versetzen. Man muss so viele Facetten von sich zeigen können", erklärte der 22-Jährige.

Gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Malika Dzumaev (33) scheint es für ihn aber nicht allzu schwer zu sein, sich auch mal fallenzulassen. "Wir sind wie Seelenverwandte", schwärmte die Tanzsportlerin gegenüber RTL von ihrem Schützling. Sie sei sich sogar sicher, dass sie und Gabriel in einem früheren Leben Geschwister sein mussten.

RTL / Stefan Gregorowius Gabriel Kelly und Malika Dzumaev bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Malika Dzumaev und Gabriel Kelly bei "Let's Dance"

