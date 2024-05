Süße News: Katie Price' Halbschwester Sophie ist schwanger!

Katie Price (45) wird erneut Tante! Bereits vor über drei Jahren gab die Halbschwester des britischen Trash-TV-Stars Sophie Price ihre erste Schwangerschaft bekannt. Jetzt verkündet sie auf Instagram die niedliche Neuigkeit: Ende des Jahres wird die kleine Familie zu viert sein! Mit einem Foto von sich, ihrem Partner Harry Brooks und ihrem kleinen Sohn Albert macht sie die schöne Nachricht öffentlich. Gemeinsam halten sie eine Reihe von Ultraschallbildern in die Kamera und lächeln freudestrahlend. Zu dem niedlichen Schnappschuss schreibt sie: "Runde zwei. Fällig im November 2024."

Sophies Follower sind ganz begeistert von den erfreulichen Nachrichten! Unter ihrem Beitrag gratulieren ihr ihre Follower und freuen sich für die junge Familie: "Oh, das ist so aufregend! Herzlichen Glückwunsch", kommentiert einer. Ein anderer schreibt: "Herzlichen Glückwunsch, du machst die allerschönsten Kinder!" Viele andere User drücken ihre Freude in Form von Herz-Emojis und klatschenden Händen aus. Anhand der Hashtags lässt Sophie ihre Fans wissen, dass sie sich bereits im zweiten Trimester der Schwangerschaft befindet.

Sophie und Harry sollen schon seit zwölf Jahren ein Paar sein. Vor knapp zwei Jahren heirateten die beiden und begrüßten im Mai 2021 ihren kleinen Sohn auf der Welt. Der Nachwuchs des Paares hatte aber alles andere als einen einfachen Start in sein Leben. Vor knapp zwei Jahren erklärte die Halbschwester von Katie auf der Social-Media-Plattform, dass sie im November 2022 sage und schreibe achtmal mit dem kleinen Jungen im Krankenhaus war. "Heute ist der große Tag. Er geht wieder in die Kita. [...] Bitte keine Krankheiten, Viren oder Verstimmungen mehr", erzählte sie ihren Followern damals.

Instagram / sophie_pricey Sophie Price posiert

Instagram / sophie_pricey Sophie Price und ihr Sohn Albert im September 2022

