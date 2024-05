Nach Zoff: Nico Legat hat sich mit seiner Familie vertragen!

Bei Familie Legat hängt der Haussegen wohl nicht länger schief! In den vergangenen Wochen hatten sich Nico (26) und sein Papa Thorsten (55) so sehr zerstritten, dass sich der einstige Temptation Island-Kandidat sogar aus der Öffentlichkeit zurückziehen wollte. Nun scheint Gras über die Sache gewachsen zu sein. In seiner Instagram-Story meldet sich Nico bei seinen Followern und verkündet: "Ich und meine Familie – wir haben uns wieder vertragen. Ich bin glücklich und fahre auch gleich wieder zu meinen Eltern." Er sei froh, dass es bei ihm wieder bergauf gehe und richtet auch noch liebevolle Worte an seine Eltern: "Mama und Papa, ich habe euch ganz doll lieb und danke für alles."

Außerdem erklärt der Ex von Sarah Liebich, wie es zu seiner angekündigten Offline-Pause kam: "Es lag nicht daran, dass ich den ganzen Shitstorm abbekommen habe, für mich war das Thema mit meinen Eltern einfach so schwer." Mittlerweile sieht Nico das Ganze aber wieder anders und rudert zurück: "Ich werde mich nicht zurückziehen und werde mich ganz herzlich bei meinen Eltern entschuldigen." Er sei der ausschlaggebende Grund für den Streit gewesen, da er sich distanziert habe. Irgendwann habe Nico aber eingesehen, dass er die Unterstützung seiner Eltern braucht.

Wenige Wochen zuvor klang das noch ganz anders. Nachdem sich Thorsten über Nicos Verhalten bei Prominent getrennt ausgelassen hatte, zeigte sich der 26-Jährige ziemlich enttäuscht. Im Interview mit Bild wetterte er: "Mein Papa könnte machen, was er will, ich würde nie ein schlechtes Wort über ihn verlieren. Es ist ein bisschen traurig, eigentlich kann man ja stolz sein, wenn der eigene Sohn seinen Weg geht – aber genau deswegen ist Clinch zwischen uns." Auf seinen Papa habe er vor wenigen Wochen noch nicht zugehen wollen: "Meinem Vater fehlen der Mumm und die Einsicht, dass er sich bei mir entschuldigen müsste."

Instagram / nico.legat Nico Legat bei sich Zuhause

Adolph,Christopher / ActionPress Thorsten Legat und sein Sohn Nico, 2019

