"Bin der Teufel": Hetzt "Prominent getrennt"-Mike alle auf?

Bei Prominent getrennt bilden sich mehr und mehr Allianzen. Vor allem Mike Cees versucht aus den Misserfolgen seiner Mitstreiter einen Vorteil für sich zu ziehen. In der fünften Folge des beliebten Reality-TV-Formats macht er damit gnadenlos weiter. Als Tommy Pedroni und Sandra Sicora (31) sich wegen einer verhauenen Prüfung mal wieder streiten, bis die Tränen fließen, freut sich Mike ganz besonders. "Brechen wir es auf?", fragt er Tim Kühnel grinsend in der Küche. Denn der Ex von Michelle Monballijn will unbedingt Max Bornmann und Tommy entzweien. "Ich werde diese verdammte Bro-Schaft auflösen, mit allen Mitteln. Damit hier drin jetzt endlich mal klare Verhältnisse herrschen," erklärt Mike im Einzelinterview. Doch ob diese Taktik auch aufgeht?

Es geht dabei nämlich nicht nur um Max und Tommy, sondern es hängt auch die Ex des Make Love, Fake Love-Hotties mit drin. Und Luisa Früh versteht sich gut mit Melina Hoch. Deswegen hat diese auch so ihre Zweifel. "Du bist das Zünglein an der Waage", redet Mike der Blondine daraufhin ein, die immer noch skeptisch ist. Der Ex-Sommerhaus-Star habe kein Bock darauf, dass sich einige Paare in der Villa durchmogeln – deswegen stünde sein Plan. "Du bist ein richtig manipulatives Miststück", macht Melina ihm deshalb deutlich. Doch genau das stachelt Mike offenbar nur noch mehr an: "Ich bin der Teufel."

Besonders beliebt war Mike bei den "Prominent getrennt"-Zuschauern ohnehin nie so richtig. Bereits nach der ersten Folge hatten die meisten die Nase gestrichen voll von der Ex-Affäre von Arielle Rippegather (33). "Bruder, ich habe Puls nach 15 Minuten. Wie will man bitte so ein Verhalten rechtfertigen?" oder "Keine Bühne mehr für Mike, bitte. Dieser Mensch gehört nicht in die Öffentlichkeit", beschwerten sich nur zwei User auf Instagram über ihn.

RTL Luisa Früh und Max Bornmann bei "Prominent getrennt"

RTL Mike Cees, "Prominent getrennt"-Kandidat

