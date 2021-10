Luigi Birofio und Michelle Daniaux gehen nicht mehr gemeinsam durchs Leben. Bei Ex on the Beach hatte sich der Italiener Hals über Kopf in die hübsche Blondine verliebt. Die ließ ihn zunächst zwar zappeln – kurz nach der Show machten die zwei aber doch ihre Liebe offiziell. In den vergangenen Monaten zeigten sich Gigi und Michelle jedoch nicht mehr zusammen, die Fans witterten bereits eine Beziehungskrise. Und tatsächlich – der TV-Star bestätigte jetzt: Er und die Österreicherin haben sich getrennt.

"Ich bin nicht wirklich gut in so etwas, und es hat auch nichts mit der Öffentlichkeit zu tun – aber ihr seid ja alle seit 'Ex on the Beach' dabei und gehört zur Familie dazu", begann Gigi sein Statement auf Social Media und gegenüber Promiflash. Daraufhin gab er preis, was ihm derzeit durch den Kopf geht und er jetzt mit seiner Community teilen möchte: "Michelle und ich sind kein Paar mehr. Wir haben einfach gemerkt, dass wir uns gegenseitig nicht mehr gutgetan haben." Michelle sei eine fantastische Frau und er sei froh, das vergangene Jahr gemeinsam mit ihr durchlebt zu haben – am Ende habe es einfach nicht funktioniert.

Aber gab es einen bestimmten Grund, aus dem das Ex-Paar letztendlich den Schlussstrich ziehen musste? Gigi betonte zumindest, dass niemand dem anderen fremdgegangen sei. "Aber Liebe ist halt nicht alles", zog er sein erstes Fazit aus der gescheiterten Partnerschaft.

