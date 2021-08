Es kriselt beim Ex on the Beach-Traumpaar Michelle Daniaux und Luigi Birofio! Ende 2020 waren die Temptation Island-Beauty und der Italiener in der ersten Staffel der verrückten TVNow-Datingshow zu sehen. Damals verliebten sie sich Hals über Kopf ineinander und sind seitdem eigentlich unzertrennlich. Doch vor ein paar Tagen wurde es ruhiger um die beiden – auch Pärchen-Storys fehlen gänzlich! Promiflash hat bei Michelle und Gigi nachgehakt!

Tatsächlich befinden sich die TV-Gesichter in einer kleinen Beziehungskrise, wie Gigi gegenüber Promiflash bestätigte: "Wir müssen aktuell beide gucken, was besser für uns ist." Auch Michelle äußerte sich auf Nachfrage. "Eine kleine Krise ist ganz normal. Jede Beziehung hat Höhen und Tiefen. Wir versuchen gerade, Lösungen für unser Problemchen zu finden. Die Gründe für die Unstimmigkeiten tragen wir aber nicht an die Öffentlichkeit", stellte sie klar.

Aktuell sieht sich das Paar schon allein deswegen nicht, weil Luigi mit seiner Familie Verwandte in Italien besucht und Michelle mit Freundinnen im Urlaub ist. Na, aber so, wie ihre Follower die beiden kennen, raufen sich die zwei Realitystars mit Sicherheit schnell wieder zusammen!

Instagram / gigibirofio Michelle und Gigi

Instagram / michelledaniaux Luigi Birofio und Michelle Daniaux

Instagram / gigibirofio Michelle und Gigi, "Ex on the Beach"-Stars

