Jonathan Goodwin (41) und Amanda Abbington (47) wollen tatsächlich heiraten! Vor wenigen Tagen machten zunächst noch weitaus weniger schöne Nachrichten die Runde: Der Stuntman geriet bei einer Probe zwischen zwei schwingende Autos, die anschließend explodierten. Der Partner der Sherlock-Darstellerin zog sich bei dem Unglück schwere Verletzungen zu. Jetzt gab Jonathan aber Entwarnung aus dem Krankenhaus – und bestätigte dabei ganz nebenbei das, was einige Fans schon vermutet hatten: Jonathan und Amanda haben sich verlobt!

Via Instagram sprach der 41-Jährige zu seinen Fans und bedankte sich bei den Menschen, die in dieser schweren Zeit für ihn da sind. Dabei kam Jonathan natürlich auch auf die Frau an seiner Seite zu sprechen. Nachdem er sich bei einer Reihe an Leuten bedankt hatte, sagte er: "Und am wichtigsten ist meine Verlobte und das Beste, das mir je passiert ist – Amanda." Die Liebe zu der Schauspielerin habe ihn bei diesem dramatischen Unfall beschützt.

Die Fans des Paares dürften von diesen Verlobungs-News aber wenig überrascht sein. Einige Follower hatten auf Jonathans Instagram-Profil nämlich bereits einen verdächtigen Ring-Emoji entdeckt und über eine anstehende Hochzeit spekuliert. Nun haben sie auch die offizielle Bestätigung.

Instagram / jonathangoodwinofficial Jonathan Goodwin in seinem Krankenbett

Instagram / jonathangoodwinofficial Jonathan Goodwin, Juli 2021

Instagram / amanda_abbington74 Amanda Abbington und Jonathan Goodwin, Oktober 2021

