Tanzshow-Drama: BBC entschuldigt sich bei Amanda Abbington

Nach ihrer Teilnahme bei Strictly Come Dancing im vergangenen Jahr machte Amanda Abbington (50) ihrem Tanzpartner Giovanni Pernice (34) schwere Vorwürfe. Die Schauspielerin beschuldigte ihn unter anderem des Mobbings, weswegen der Sender eine Ermittlung gegen den Profitänzer einleitete. Wie The Sun berichtet, ist diese nun beendet – und BBC richtet sich mit einer öffentlichen Entschuldigung an Amanda. "Wir haben die Beschwerden geprüft und haben einigen, aber nicht allen Beschwerden zugestimmt. Wir möchten uns bei Amanda Abbington entschuldigen und ihr dafür danken, dass sie sich gemeldet und mitgemacht hat. Wir wissen, dass dies keine leichte Aufgabe war", erklärt der Sender in seinem Statement.

Laut Daily Mail ist nicht im Detail bekannt, welche Anschuldigungen der 50-Jährigen bestätigt sind. Es heißt jedoch, der Sender stimme Amandas Beschwerden über verbale Schikane und übermäßig negatives Feedback zu: Demnach habe Giovanni wiederholt Schimpfwörter und "herablassende Sprache" während der Proben verwendet. Die Untersuchungen haben aber keine physische Aggression, körperliche Übergriffe sowie kein unangemessenes sexuelles Verhalten ergeben. "Ich kann nicht weiter ins Detail gehen, und dafür gibt es sehr gute Gründe", erläutert BBC-Chefin Charlotte Moore und bezieht sich auf die Vertraulichkeit eines Beschwerdeverfahrens. "Ich denke aber, es ist wirklich wichtig, dass wir so offen und transparent wie möglich mit diesem Prozess umgehen, und deshalb haben wir diese Erklärung abgegeben", schließt sie ab.

Amanda verließ die britische Tanzshow aus persönlichen Gründen freiwillig. Nach ihrer Teilnahme behauptete die "Sherlock"-Darstellerin, der 34-Jährige habe toxische Trainingsmethoden angewandt. "Ich fand Giovannis Verhalten unnötig, beleidigend, grausam und gemein. Ich konnte nicht tatenlos zusehen, wie er anderen Menschen das antut", schilderte sie gegenüber The Sun und betonte, es gebe Videos, die sein schlechtes Verhalten beweisen. Jedoch habe sie gezögert, Beschwerde einzulegen. "Ich musste lange darüber nachdenken, ob ich mich beschweren sollte, weil ich wusste, welche Reaktionen ich bekommen würde", erzählte sie.

Getty Images Profitänzer Giovanni Pernice

John Phillips/ Getty Images Amanda Abbington auf einer Preisverleihung in London

