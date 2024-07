Giovanni Pernice legt Beweise vor, die ihn entlasten sollen!

Die Gerüchteküche um Strictly Come Dancing brodelt: Giovanni Pernice (33) steht im Kreuzfeuer der Kritik, nachdem seine ehemalige Tanzpartnerin Amanda Abbington (50) ihm öffentlich Mobbing vorgeworfen hat. Die Schauspielerin behauptet, der italienische Profitänzer habe sie während der Show schikaniert, doch wie Daily Mail berichtet, glaubt Giovanni, er könne das Gegenteil beweisen: Der TV-Star hat nun Beweise in Form eines 28-minütigen Audiomitschnitts und Screenshots von WhatsApp-Nachrichten vorgelegt, die belegen sollen, dass er Amanda unterstützt und geholfen hat.

Während der Tonaufnahme soll die "Sherlock"-Darstellerin gesagt haben: "Wenn ich du wäre, hätte ich mich schon längst aus dem Fenster geworfen." Sie stellte sich selbst als "selbstzerstörerisch" und "Albtraum" dar und erklärte, wie sehr sie auf Giovannis Unterstützung angewiesen sei. Auch ehemalige Tanzpartnerinnen und das "Strictly"-Team wurden befragt, berichtet BBC. Debbie McGee (65) und andere sagen aus, Giovanni sei während ihrer gemeinsamen Zeit bei der Show äußerst unterstützend gewesen. Der Tanzprofi erwägt nun rechtliche Schritte gegen die BBC wegen mangelnder psychologischer Vorprüfungen.

Die Show selbst steht aufgrund der Anschuldigungen unter Druck. Amanda gab an, sie habe nach ihrer Teilnahme an "Strictly Come Dancing" unter einer posttraumatischen Belastungsstörung gelitten und sprach von einem "demütigenden sexuellen Vorfall". Sie hat zudem öffentlich über eine von der BBC verweigerte Freigabe von Probeaufnahmen berichtet. Giovanni hat die Vorwürfe vehement abgestritten. Der Ausgang der monatelangen Untersuchung soll in Kürze veröffentlicht werden.

Getty Images Profitänzer Giovanni Pernice

Getty Images Amanda Abbington, Schauspielerin

