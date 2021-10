Das sieht aber gar nicht gut aus für Eric Benson! Der Sohn des Punkrockers Iggy Pop muss sich nun vor Gericht einigen schweren Anschuldigungen stellen: Seine Frau Sandrina Kömm-Benson wirft ihm vor, in der Vergangenheit ihr gegenüber handgreiflich geworden zu sein und ihre gemeinsame Wohnung demoliert zu haben. Zusätzlich zu diesem Prozess will sich die 47-Jährige jetzt auch von Eric scheiden lassen.

Wie Bild berichtet, beschuldigte Iggys Schwiegertochter ihren Noch-Ehemann, sie im vergangenen Jahr während eines Streits in einer Tür eingeklemmt zu haben. Außerdem habe er anschließend ihre Wohnung zerstört und dabei einen Schaden in Höhe von rund 18 Tausend Euro verursacht. Diese Auseinandersetzung sei der Grund dafür, dass sie sich nun nach fast sieben Jahren Ehe von ihrem Mann scheiden lassen wolle. Gegen die Klage legte Eric jetzt jedoch Einspruch ein und äußerte sich am Mittwoch vor einem Berliner Gericht. Der Sohn eines Rockstars beteuerte: "Ich wollte damals die Tür hinter ihr zuschmeißen, aber sie blieb einfach in der Tür stehen. Das war ein Versehen, tut mir leid."

Was die Sachbeschädigung betrifft, sei nicht er der Schuldige gewesen, sondern zwei fremde Männer. "Die Sachen gingen kaputt, als mich danach zwei Männer angriffen. Die zerrten mich aus dem Bad und riefen: Fass die Frau nicht an", berichtete der 52-Jährige. Wer genau die Männer waren, wisse er nicht und auch wie sie in seine Wohnung kamen, sei ihm ein Mysterium. Am Ende des Tages wurde Eric zu einer Geldstrafe von 2.250 Euro verurteilt.

Instagram / sandrina_koemm_benson Iggy Pops Sohn Eric Benson und seine Frau Sandrina

Getty Images Rocker Iggy Pop, 2001

Instagram / sandrina_koemm_benson Sandrina Kömm-Benson und ihr Ehemann Eric Benson

