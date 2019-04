Happy Birthday, Iggy Pop! Der Punk-Rocker feierte am Sonntag seinen 72. Ehrentag. Den beging der "Lust for Life"-Interpret natürlich stilecht mit einem mordsmäßigen Bühnenauftritt. In Melbourne endete an diesem Tag nämlich seine Australien-Tour und seinen Fans lieferte das Geburtstagskind selbstredend eine heiße Show. Natürlich durfte eines dabei auf keinen Fall fehlen: Iggy rockte die Stage wie eh und je oberkörperfrei.

In seinem klassischen Outfit lieferte der Blondschopf in der australischen Küstenstadt ab: schwarze Hose, schwarzer Stiefel, schwarzer Nietengürtel. Mehr braucht eine lebende Musiklegende nicht, um sich auf der Bühne so richtig wohlzufühlen. So ausgiebig wie Iggy auf den Aufnahmen des Konzerts die Hüften kreisen lässt, schien das definitiv der Fall gewesen zu sein. Auch im Herbst seines Lebens ist der Musiker eben durch und durch Punkrocker.

Doch der Amerikaner mag es nicht nur obenrum etwas luftiger. Auch unter seiner Beinbekleidung gilt bei ihm die Devise "weniger ist mehr". "Ich brauche meine Freiheit im Schritt. Ich bin ein Rock 'n' Roller – ich trage keine Liebestöter", verriet er 2013 in einem Interview mit der B.Z..

Getty Images Iggy Pop bei einem Auftritt in Los Angeles

