Große Trauer um Hans Kahlert. Der 87-Jährige war durch seine Karriere als Schauspieler berühmt geworden. Neben seinem Mitwirken in Filmen wie "Die Frau in Weiß", "Brennende Betten" oder "Die Konfirmation" war er vor allem mehrfach in dem beliebten Format "Tatort" aufgetreten. Auch in "Neues auf Büttenwerder" war er seit 2005 als Onkel Krischan zu sehen. Doch nun machen traurige Nachrichten die Runde: Der TV-Darsteller ist gestorben.

Wie unter anderem NDR berichtet, starb Hans Kahlert am vergangenen Sonntag im Kreise seiner Familie in Hamburg. "Für einen Schauspieler ist es eine große Kunst, Menschen zu verkörpern, die viele Jahre oder gar Jahrzehnte älter sind als sie selbst. Hans Kahlert hat sich als 106-jähriger Onkel Krischan unauslöschlich in die Herzen der Büttenwarder-Fans gespielt. Seine feine, bescheidene Art hat ihn ausgemacht. Wir bedauern seinen Tod zutiefst", trauert Programmdirektor Frank Beckmann in einem Statement.

Seit 1960 war Hans Kahlert mit seiner Frau verheiratet gewesen. Mit ihr zusammen hatte er bis zu seinem Tod in Hamburg gelebt. Neben ihr hinterlässt der in Riga Geborene einen gemeinsamen Sohn.

Anzeige

Wehnert, Matthias Hans Kahlert bei der Trauerfeier von Jan Fedder im Januar 2020

Anzeige

United Archives GmbH Johannes Eckhoff und Hans Kahlert in "Die Deutschlandreise"

Anzeige

Public Address Schauspieler Hans Kahlert

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de