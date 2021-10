Große Trauer um Puneeth Rajkumar! Der Sohn der indischen Filmlegende Rajkumar machte sich in Indien als Schauspieler und Sänger einen Namen. Er spielte in mehreren Bollywood-Blockbustern, wie "Thayige Thakka Maga", "Vasantha Geetha" und "Bhagyavantha", die Hauptrolle. Doch jetzt erreicht Bollywood-Fans plötzlich eine Schocknachricht. Familie und Freunde müssen sich von Puneeth verabschieden. Der Schauspieler verstarb im Alter von nur 46 Jahren!

Wie The Mirror berichtet, starb die Leinwand-Ikone am Freitag, nachdem er einen Herzinfarkt erlitten hatte. Zuvor klagte der 46-Jährige in einem Fitnessstudio über Schmerzen in der Brust und wurde daraufhin von seinem Hausarzt untersucht, der einen Herzinfarkt diagnostizierte. Doch für Puneeth kam jede Hilfe zu spät. Er wurde zwar sofort in ein Krankenhaus gebracht, verstarb jedoch gegen Freitagnachmittag.

Der zuständige Arzt berichtete daraufhin gegenüber CNN, dass Puneeth bereits nicht mehr ansprechbar war und sein Herz auch nicht mehr schlug, als er im Krankenhaus ankam. "Herr Puneeth Rajkumar war ein äußerst fitter 46-jähriger Mann", sagte der Mediziner noch. Puneeth hinterlässt seine Frau Ashwini Rewanth und zwei gemeinsame Töchter.

Anzeige

Instagram / puneethrajkumar.official Puneeth Rajkumar im April 2019

Anzeige

Instagram / puneethrajkumar.official Puneeth Rajkumar

Anzeige

Instagram / puneethrajkumar.official Puneeth Rajkumar bei einem Shooting, März 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de