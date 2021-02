Das ist bitter! Priyanka Chopra (38) war im Jahr 2000 zur schönsten Frau der Welt gekürt worden. Der Titel Miss World öffnete ihr nicht nur die Tür zu einer steilen Bollywood-Karriere – auch in Hollywood konnte die Schauspielerin einige Jahre später erfolgreich Fuß fassen. Doch der Weg nach oben war alles andere als leicht für sie. Wie Priyanka nun verrät, hat ein Regisseur sogar von ihr verlangt, sich für eine Rolle operieren zu lassen.

In ihrer Biografie "Unfinished" beschreibt die indische Aktrice, wie schwer es für sie war, in Amerika an Jobs zu kommen und erinnert sich an eine sehr unangenehme Situation mit einem Filmemacher zurück. "Nach ein paar Minuten Smalltalk sagte mir der Regisseur, ich solle aufstehen und für ihn posieren", heißt es in einem Buchauszug, der People vorliegt: "Er starrte mich lange und streng an, bewertete mich und schlug dann vor, dass ich eine Brust-OP machen, meinen Kiefer richten und meinem Hintern etwas mehr Polsterung verschaffen solle, wenn ich eine Schauspielerin werden wolle."

Er habe ihr sogar angeboten, einen Termin bei einem Arzt in Los Angeles zu besorgen. Und als wäre das nicht schlimm genug, sei Priyankas Manager auch noch total begeistert von der Idee gewesen, anstatt seinen Schützling in Schutz zu nehmen. "Ich verließ das Büro dieses Regisseurs geschockt und mit dem Gefühl, dass ich nichts wert bin. Und ich fragte mich, ob er Recht damit hat, dass ich nur dann erfolgreich sein würde, wenn ich bestimmte Körperteile 'optimieren' lasse", schreibt die 38-Jährige weiter. Letztendlich entschied sie sich für ihre Natürlichkeit und möchte auch anderen jungen Schauspielerinnen mit ihren Worten klarmachen, sich selbst immer treu zu bleiben.

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra bei einem Event in New York City

Anzeige

Backgrid Priyanka Chopra in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de