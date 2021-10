Überraschende Babynews von der deutschen Moderatorin Susanna Ohlen! Nachdem die TV-Bekanntheit während der Flutkatastrophe im Sommer Negativschlagzeilen machte, weil sie sich mit Dreck eingerieben hatte, um anschließend vorzugaukeln, dass sie bei den Aufräumarbeiten geholfen habe, kann sie nun aber richtig positive Nachrichten verkünden: Ihre Familie wird sich bald vergrößern, denn: Die Blondine und ihr Mann erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs!

Die freudige Botschaft verbreitete Susanna nun via Instagram. Dort teilte sie ein Foto von sich, auf dem sie in der einen Hand – passend zu Halloween – einen Kürbis vor ihren Bauch hält und mit der anderen ein Ultraschallbild zeigt. Die 39-Jährige ließ den Schnappschuss ansonsten für sich sprechen und kommentierte den Post nur noch mit einem orangefarbenen Herz-Emoji. Auch weitere Babydetails behielt die TV-Moderatorin bislang noch für sich – etwa in welcher Schwangerschaftswoche sie ist.

Ihre Follower freuten sich tierisch für die gebürtige Kölnerin. Zu den vielen Gratulanten gehören unter anderem Valentina Pahde (27), Marlene Lufen (50), Mareile Höppner (44) und Frauke Ludowig (57). Letztere schrieb: "Oh, was freue ich mich für dich. Herzliche Glückwünsche."

Instagram / susannaohlen Susanna Ohlen, April 2021

Jennifer Zumbusch / Future Image / Action Press RTL-Moderatorin Susanna Ohlen

Instagram / susannaohlen Susanna Ohlen

