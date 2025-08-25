Roland Kaiser verrät: Dann plant er Abschied von der Bühne

Roland Kaiser (73), der beliebte deutsche Schlagerstar, hat gerade erst seine große Tournee in Berlin abgeschlossen. Doch offenbar kann der Musiker noch immer nicht genug von der Bühne bekommen. Im Podcast "MayWay" mit Tanja May bestätigte der Sänger, dass auch für das Jahr 2026 eine weitere Tour geplant ist. "Ja klar!", verkündete Roland voller Vorfreude und machte damit deutlich, dass sich seine Fans auch weiterhin auf unvergessliche Konzerte mit dem "Kaiser" freuen dürfen.

Ein Abschied aus der Musikwelt scheint für Roland noch in weiter Ferne zu liegen. So betonte er im Podcast, dass einzig höhere Mächte oder der Verlust seiner Stimme ihn zum Aufhören bewegen könnten: "Das macht dann mein Schöpfer. Oder ich erkenne irgendwann, dass meine Stimme nicht mehr klingt. Solange mir das nicht passiert, werde ich so lange wie möglich weitermachen, weil es mir einfach zu viel Spaß macht." Damit macht der 73-Jährige unmissverständlich klar, dass er seine Leidenschaft für die Bühne noch lange nicht aufgeben will – sehr zur Freude seiner treuen Fans, die seine tiefe Verbundenheit mit dem Publikum seit Jahrzehnten schätzen.

Roland Kaiser gehört seit Jahrzehnten zu den festen Größen der deutschen Musikszene. In Berlin geboren, machte er sich nicht nur mit Hits wie "Santa Maria" einen Namen, sondern auch durch seinen charmanten Umgang mit den Fans. Trotz seiner langen Karriere und seines Erfolgs ist der dreifache Vater privat stets bodenständig geblieben. Für viele Menschen sind seine Konzerte weit mehr als musikalische Highlights – sie sind emotionale Erlebnisse, die den Alltag für ein paar Stunden in den Hintergrund rücken lassen. Mit der Ankündigung seiner Tournee 2026 beweist Roland einmal mehr: Der "Kaiser" gibt auch mit über 70 Jahren noch immer den Ton an.

Getty Images Roland Kaiser, Dezember 2024

Getty Images Roland Kaiser, August 2022

Getty Images Roland Kaiser, Dezember 2024