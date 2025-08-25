Für Seven ist Romanze mit Patricia Blanco endgültig durch

In der letzten Folge der Reality-Show Villa der Versuchung machte Steven Graf Bernadotte von Wisborg, bekannt als Seven, kurzen Prozess mit Patricia Blanco (53). Nach wiederholten Flirts und darauf entstandenen Spannungen distanzierte er sich endgültig von dem Reality-TV-Star und zog einen Schlussstrich unter ihre Beziehung. "Die Nummer ist durch. Ihr Verhalten mir gegenüber toleriere ich nicht weiter und akzeptiere ich auch nicht", erklärte er. Patricia, die durch ihr Schmollen und Verhalten laut Seven für schlechte Stimmung in der Villa sorgte, reagierte aufgebracht und konterte: "Das finde ich sehr seltsam, was du mir jetzt erzählst." Die Auseinandersetzung eskalierte, während Mitstreiterin Sara Kulka (35) sichtlich irritiert über Sevens Verhalten war.

Die Gründe für Sevens Entscheidung waren klar: Er kritisierte, dass Patricia keinerlei Selbstreflexion an den Tag lege. Nachdem sich Patricia noch offen kritisch zu Sevens Umzug in ein anderes Zimmer der Villa geäußert hatte, konfrontierte er die Tochter von Roberto Blanco (88) direkt. "Ich will nicht dein Thema sein. Du fängst die ganze Zeit wieder an [...]. Du bist doch nicht die Moderatorin hier. Such dir jemand anderen für deine Schlagzeilen!", warf er ihr vor. Patricia ließ sich das nicht gefallen und hielt ihm vor, ein "ekelhaftes Verhalten" zu zeigen und "nicht ganz dicht" zu sein. Besonders pikant: Seven erwähnte offen, dass er zurück zu seiner Frau wolle, von der er zum Zeitpunkt der Dreharbeiten getrennt war. Ob seine Ehe tatsächlich Zukunft hat, bleibt bis dato allerdings unklar.

Dabei hatten beide zuvor noch mit Liebesbekundungen für Schlagzeilen gesorgt. Seven zeigte sich zwar manchmal genervt von Kleinigkeiten, aber beim Thema Nasenhaare rasieren war plötzlich Zärtlichkeit angesagt. Patricia scherzte gegenüber Sara: "Er rasiert mir jetzt die Nasenhaare, das ist wirklich Liebe, oder?" Sie wirkte wie im Liebesrausch und war begeistert von Sevens Einsatz. Im Einzelinterview war sie voll des Lobes und sagte: "Irgendwie wird das immer vertrauter. Seven und ich, das ist so ein schleichendes Bild, aber ich merke das irgendwie. Es ist schon sehr intim. Ich glaube, das wird ein Selbstläufer." Aus dem Selbstläufer wurde schlussendlich jedoch nichts, wie im Finale zu erkennen war.

Anzeige Anzeige

Instagram / dergraf_official, RTL / Benno Kraehahn Collage: Seven und Patricia Blanco

Anzeige Anzeige

Instagram / dergraf_official Steven Graf Bernadotte von Wisborg, Juni 2022

Anzeige Anzeige

Joyn / Michael de Boer Patricia Blanco, "Villa der Versuchung"-Teilnehmerin