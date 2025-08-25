Xander Stephinger sorgt bei AYTO-Girls für Misstrauen

Xander Stephinger wagt ein neues Liebesabenteuer! Der ehemalige Gewinner der Dating-Show Make Love, Fake Love ist Teil der aktuellen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love. Nach der Trennung von seiner Ex-Freundin Lilly, mit der er ein gemeinsames Kind hat, begab sich der Realitystar in Thailand auf die Suche nach seinem "perfect Match". Der Start in der Villa verlief jedoch alles andere als reibungslos. "Es sind halt alle sehr vorsichtig gewesen", verriet er im Podcast "Blitzlichtgewitter" über die Anfangszeit. Die Kandidatinnen seien skeptisch gewesen, ob Xander wirklich ernste Absichten habe.

Auch der Barkeeper, der zugab, eher zurückhaltend auf andere Menschen zuzugehen, tat sich anfänglich schwer, Vertrauen zu fassen. Trotzdem wollte er sich auf das Abenteuer einlassen, neue Kontakte knüpfen und die Spiele der Show genießen. Dass einige Mitstreiterinnen seine Ernsthaftigkeit infrage stellten, setzte ihm jedoch zu. "Es ist ja auch berechtigt, dass man dann sagt, 'hey, ist er überhaupt schon wieder bereit für jemand Neues?'", erklärte er offen. Trotz anfänglicher Zweifel hoffte Xander auf Koh Samui darauf, eine Partnerin zu finden, mit der sich eine echte Verbindung entwickeln könnte.

Nicht nur die Singles in der Villa blickten skeptisch auf seine Teilnahme, auch bei den Fans der Show sorgte seine Teilnahme zunächst für reichlich Spott. Besonders sein offizieller Instagram-Steckbrief löste Lacher aus: Darin schrieb Xander, er suche nach einer "Green Flag", die "Zuverlässigkeit und Treue" verkörpert. Viele Zuschauer empfanden das als ironisch. "Witzig, wenn man bei seinem Partner Eigenschaften sucht, die man selbst nicht mal erfüllen kann", kommentierte ein User spitz. Andere fügten hinzu: "Sucht Treue – genau mein Humor" und "Sein Perfect Match tut mir unglaublich leid". Grund für das Misstrauen: In seiner ersten TV-Show "Make Love, Fake Love" war Xander fremdgegangen, und bei den Reality Awards 2024 erhielt er sogar die Nominierung als "Faker des Jahres". Ob er diesmal mit Ehrlichkeit punkten kann, bleibt abzuwarten.

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger im Mai 2025

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger mit seiner Ex-Partnerin Lilly und ihrer Tochter Emma

RTL / Frank Beer Xander Stephinger, " Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat 2025

