Charlie Puth macht seiner Ehefrau Brooke Liebeserklärung

Charlie Puth (33) und seine Ehefrau Brooke Sansone stehen kurz vor einem besonderen Jubiläum: ihrem ersten Hochzeitstag. Um diesen bedeutenden Meilenstein zu feiern, teilte der Sänger auf Instagram bisher unveröffentlichte Bilder ihrer Hochzeit, die Fans mit romantischen Einblicken begeistern. Zu den traumhaften Fotos schrieb Charlie: "Ich kann kaum glauben, dass es schon fast ein Jahr her ist, kleine Brooke! Ich bin so glücklich, dein Ehemann zu sein, du hast mein Leben komplett verändert. Ich liebe dich für immer und ewig." Seine Liebeserklärung an Brooke kommt bei seiner Community hervorragend an. Zahlreiche Fans gratulierten dem Paar bereits in den Kommentaren.

Die Hochzeit, die im luxuriösen Anwesen der Familie Puth in Montecito, Kalifornien, stattfand, bleibt für das Paar ein unvergesslicher Moment. Mit einer liebevoll gestalteten Zeremonie, besonderer musikalischer Untermalung und eleganten Outfits war es ein Tag voller Emotionen und Freude. Charlie und Brooke, die ihren großen Tag als vollkommen entspannt und harmonisch beschrieben, haben sich seitdem als Ehepaar offensichtlich bestens eingelebt. In seinem Post macht Charlie deutlich, wie sehr er die gemeinsame Zeit mit Brooke schätzt und wie gespannt er auf ihre gemeinsame Zukunft ist.

Seit ihrer langen Freundschaft, die schließlich zu einer Liebesbeziehung führte, scheinen Charlie und Brooke einander geradezu perfekt zu ergänzen. Brooke, die in einem Interview verriet, immer von einer Traumhochzeit geträumt zu haben, scheint in Charlie ihren idealen Partner gefunden zu haben. Der Musiker zeigt sich seit der Hochzeit noch zugänglicher und offener, vor allem wenn es darum geht, seine Gefühle öffentlich zu teilen. Seine Fans lieben diese persönliche Seite und feiern das Paar für seine authentische und inspirierende Liebe.

Getty Images Charlie Puth und Brooke Sansone

Instagram / charlieputh Brooke Sansone und Charlie Puth im November 2023

Instagram / charlieputh Charlie Puth und Brooke Sansone im September 2023

