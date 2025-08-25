"Besonderer Mensch": Besucht Jannik Kontalis Bill in L.A.?

Seit einer gemeinsamen Partynacht von Jannik Kontalis (29) und Bill Kaulitz (35) überschlagen sich die Gerüchte um eine mögliche romantische Verbindung zwischen den beiden. Nun sorgt der Reality-TV-Star erneut für Spekulationen, indem er ankündigt, dass er in die USA reist. In einer Fragerunde auf Instagram ließ er zwar offen, wohin genau sein Weg ihn führt, sagte jedoch geheimnisvoll: "Ihr seht morgen, wo es hingeht und ich sehe einen ganz besonderen Menschen wieder." Ob dieser "besondere Mensch" wohl der Sänger ist, der in Los Angeles lebt?

Zu den Gerüchten äußerte sich auch Reality-Kollege Jona Steinig (29), der einen TikTok-Clip veröffentlichte, in dem er mutmaßte: "Laut mehreren Gerüchten fliegt Jannik bald zu Bill Kaulitz nach L.A." Begleitet wurde der Clip vom Song "Rette mich" von Tokio Hotel. Jona stichelte dazu augenzwinkernd: "Bill, wenn du das Lied wieder singst, stehen wir alle hinter dir und retten dich!"

Offiziell bestätigt wurde bislang nichts, doch die Anspielungen und der geheimnisvolle Umgang heizen die Gerüchteküche unter Fans und Beobachtern kräftig an. Bill hatte sich in einem Interview mit RTL bislang auch nur vage zu einer möglichen Romanze mit Jannik geäußert. Der Tokio-Hotel-Frontmann räumte lediglich grinsend ein: "Wir lernen uns kennen." Wie genau dieses Kennenlernen aussieht und ob wirklich ernsthafte Absichten dahinterstecken, verriet Bill nicht.

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Bill Kaulitz, August 2025

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Dezember 2024

IMAGO / Berlinfoto Bill Kaulitz im August 2025