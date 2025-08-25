Anna Maria Mühe wurde von bester Freundin zum Altar geführt

Anna Maria Mühe (40) und Lucas Gregorowicz (48) haben sich im Kreise ihrer Freunde und Familie in der Toskana das Jawort gegeben. Da der Vater der Braut, Ulrich Mühe (†54), bedauerlicherweise bereits im Jahr 2007 verstorben ist, konnte er seine Tochter nicht zum Altar führen. Diese besondere Rolle übernahm die beste Freundin der Schauspielerin: Hannah Herzsprung (43). Fotos auf Anna Marias Instagram-Account zeigen den innigen und rührenden Moment zwischen den beiden Freundinnen. "Ein Moment, in dem sich der Kreis schließt. Mehr Worte sind nicht nötig", schrieb die Schauspielerin voller Emotionen zu den Schnappschüssen.

Neben Hannah feierten noch weitere Kollegen aus der Branche die Liebe der "Novemberkind"-Schauspielerin und des "Lammbock"-Stars. So befanden sich unter den Gästen unter anderem Schauspiel-Ikone Iris Berben (75), der "Im Westen nichts Neues"-Star Daniel Brühl (47), Anna Marias TV-Kollegin Peri Baumeister sowie Caroline Harting. Letztere hat laut Anna Marias Instagram-Story sogar den Brautstrauß gefangen – und ist damit laut Brauch die Nächste.

Anna Maria und Lucas haben ihre Beziehung erst im November 2023 öffentlich gemacht. Die beiden Schauspieler haben keine gemeinsamen Kinder, Anna Maria bringt jedoch eine Tochter aus einer früheren Partnerschaft mit dem Regisseur Timon Modersohn in die Beziehung. Ob die beiden planen, die Familie in Zukunft zu erweitern, haben Anna Maria und Lucas bislang nicht öffentlich thematisiert.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Eventpress Hannah Herzsprung und Anna Maria Mühe im Juni 2023

Anzeige Anzeige

IMAGO / BREUEL-BILD Anna Maria Mühe und Lucas Gregorowicz im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna Maria Mühe, Juni 2023