Wegen vier Straftaten angeklagt: Lil Nas X muss vor Gericht

Lil Nas X (26), bekannt durch seinen bahnbrechenden Hit "Old Town Road", steht vor ernsten rechtlichen Konsequenzen. Der Rapper wurde im Bezirk Los Angeles wegen vier schwerwiegender Straftaten angeklagt, darunter Körperverletzung mit Schädigung eines Polizeibeamten, wie TMZ berichtet. Laut Informationen des Newsportals soll er noch heute vor Gericht vorgeladen werden. Im Verlaufe des heutigen Tages soll voraussichtlich auch entschieden werden, ob und unter welchen Bedingungen Kaution gewährt wird.

Am vergangenen Donnerstag wurde die Polizei zum Ventura Boulevard im San Fernando Valley gerufen, da Lil Nas X dort nur in Unterhose und Stiefeln bekleidet unterwegs war. Als die Beamten eintrafen, habe er sie angegriffen und verletzte mindestens einen von ihnen. Neben der drei Anklagen wegen Körperverletzung wurde er des Widerstands gegen einen Beamten beschuldigt. Nach der Festnahme äußerten die Beamten den Verdacht, er könne unter Drogeneinfluss gestanden haben, weshalb er zunächst in ein Krankenhaus und anschließend in das Gefängnis überstellt wurde. Der Musiker wurde das Wochenende vorerst ohne Kaution festgehalten.

Nach dem Trubel um den Rapper äußerten Experten bereits ihre ersten Vermutungen zur Situation. Der Sucht- und Entzugsexperte Richard Taite erklärte im Gespräch mit dem Magazin OK!: "Kokain oder Meth sind am wahrscheinlichsten." Für ihn waren "Desorientierung, Herumlaufen in Unterwäsche und Halluzinationen" deutliche Anzeichen für einen möglichen Drogenrausch. Der Experte betonte außerdem: "Wenn er weiter konsumiert, ist es keine Frage des Ob, sondern des Wann. Diese Drogen sind kein Spaß – sie töten."

Getty Images Lil Nas X, Rapper

Getty Images Lil Nas X, Musiker

