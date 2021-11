Jan Smit (35) meldet sich erneut mit besorgniserregenden Nachrichten! In den vergangenen Jahren sorgte der Niederländer, der neben Superstar Florian Silbereisen (40) im Schlagertrio Klubbb3 singt, immer wieder für Aufregung um seine Gesundheit. Zuletzt machten seine Fans sich wegen einer schweren Kehlkopfentzündung und eines Burn-outs große Sorgen um den Sänger. Jetzt mussten seine Supporter ihm erneut die Daumen drücken: Jan liegt nach einer Operation im Krankenhaus.

Auf Instagram postete der 35-Jährige jetzt ein Video aus dem Krankenbett. In dem Clip erklärt er, was das Problem war: Jan leidet seit seiner Kindheit an einer Sehstörung namens binokulare Diplopie – dabei sehen Betroffene alles doppelt. Zuletzt habe sich sein Zustand verschlechtert. Deshalb musste er operiert werden: "Damit werden Doppelbilder korrigiert, die in letzter Zeit immer schlimmer wurden und viele Kopfschmerzen und Müdigkeit verursacht haben, denn meine Augenmuskeln haben sich sowohl horizontal als auch vertikal verkürzt."

Doch Jan kann Entwarnung geben: "Die Operation war erfolgreich! Ich sehe nicht viel und es ist unscharf, aber alles wird gut!", betont der "Ein bisschen Liebe"-Interpret. Es könne jetzt nur sein, dass er für eine Weile mit knallroten Augen herumlaufen muss.

Anzeige

Actionpress/ gbrci / Future Image Jan Smit, Musiker

Anzeige

Getty Images Jan Smit, niederländischer Sänger

Anzeige

Getty Images Jan Smit, Sänger

Anzeige

Habt ihr schon mal von dieser Augenerkrankung gehört? Nein, noch nie! Ja, der arme Kerl! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de