Erneut kam es auf dem Fußballplatz zu einem Schockmoment! Bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer war Christian Eriksen (29) plötzlich mitten während des Spiels zusammengebrochen. Noch auf dem Platz hatte der dänische Nationalspieler wiederbelebt und anschließend ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Dort wurde ihm später ein Defibrillator eingesetzt. Nun kam es am vergangenen Montag auf dem Rasen zu einem ähnlich erschreckenden Vorfall.

Emil Pálsson stand für seinen Verein Sogndal IL in Norwegen gegen Stjørdals/Blink auf dem Platz, als er plötzlich kollabierte. Das berichten der norwegische Rundfunksender NRK und die Zeitung Verdens Gang. Genau wie Eriksen erlitt der isländische Fußballer einen Herzstillstand und musste noch vor Ort reanimiert werden. Anschließend wurde er ins Krankenhaus gebracht – dabei soll der 28-Jährige bereits wieder bei Bewusstsein gewesen sein.

Die Partie der Zweitligisten wurde nach dem Zwischenfall in der zwölften Minute abgebrochen. Bei dem EM-Spiel Dänemark gegen Finnland wurde damals anders entschieden. "Der Kapitän der Dänen hat es zunächst abgelehnt zu spielen. Er hat gesagt: 'Ich will zuerst hören, ob es ihm gut geht.'" Als Eriksen via Facetime zu seinem Team geschaltet wurde, bat dieser, dass das Spiel wieder aufgenommen würde, fasste ZDF-Kommentator Béla Réthy die Geschehnisse zusammen.

Getty Images Christian Eriksen im Juli 2020 in Ferrara

Instagram / emilpals Emil Pálsson, Fußballprofi

Getty Images Christian Eriksen beim Spiel Finnland gegen Dänemark

