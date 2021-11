Im Liebesleben von Ed Sheeran (30) läuft es so richtig rund! Seit 2019 ist der britische Chartstürmer mit seiner Frau Cherry Seaborn (29) verheiratet. Und Ende 2020 durfte das Paar dann sogar sein erstes gemeinsames Kind – eine kleine Tochter namens Lyra Antarctica – auf der Welt begrüßen. Ganz offenbar hat der Erfolgsmusiker aber früher nicht damit gerechnet, dass er einmal eine Ehefrau haben würde: Ed dachte in jungen Jahren nämlich, er sei homosexuell.

An diese Zeit erinnerte sich der "Bad Habits"-Interpret jetzt in dem niederländischen Podcast "Man, Man, Man". "Ich habe eine ausgeprägte feminine Seite, so sehr, dass ich als Kind eine Zeit lang dachte, ich sei schwul", erklärte Ed und fügte hinzu: "Meine feminine Seite ist definitiv stark. Ich liebe Musicals, ich liebe Popmusik, ich liebe Britney Spears." Seine maskulinen Wesenszüge würden beim Biertrinken und Fußballschauen an ihre Grenzen stoßen – und auch von Autos sei er kein großer Fan.

Eds bessere Hälfte Cherry ist offenbar ein großer Fan davon, dass der "Shivers"-Sänger sein feminines Wesen so frei auslebt. "Meine Ehefrau ist sehr Pro-Frau und Pro-Weiblichkeit", verdeutlichte er nämlich und hob zudem hervor: "Seit wir angefangen haben, uns zu daten, hat sich mein Leben in diese Richtung verändert."

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn bei einem Fußballspiel 2018

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran beim Glastonbury Festival 2017

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran bei den Brit Awards in London im Februar 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de