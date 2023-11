Für guten Zweck: Ed Sheeran versteigert getragene Unterhosen

Für sein großes Herz ist Ed Sheeran (32) bekannt! 2016 erfüllte der Schmusesänger einem ganz besonderen Fan beispielsweise seinen größten Traum. Der "Thinking Out Loud"-Interpret besuchte die schwer kranke Melody in ihrer Klinik und überraschte sie mit einem kleinen Privatkonzert. Jetzt zeigt er erneut, wie gern er sich für das Wohl anderer Menschen einsetzt – allerdings auf eine etwas skurrilere Art: Ed versteigert getragene Unterwäsche!

Für den guten Zweck ist der Brite wohl für einiges zu haben. Neben seinen Unterhosen sind unter anderem Pullover, Shirts, Hosen, Mützen und Socken auf Ebay zu finden. Der Gewinn geht an das East Anglia's Children's Hospices, ein britisches Kinderhospiz, das Familien und junge Leute in ihrer lebensbedrohlichen Situation unterstützt. Die Auktion wird dreigeteilt und am 16. und 26. November sowie am 3. Dezember stattfinden. Insgesamt 186 – größtenteils getragene – Stücke des Musikers sollen dabei versteigert werden.

Wie bodenständig der Rotschopf trotz seines enormen Erfolgs ist, beweist er immer wieder. Im Sommer hatte er sich vor seinem Konzert hinter die Theke eines Hotdog-Ladens gestellt und die Leckerbissen an seine Fans verteilt. "Unser neuester Praktikant Ed Sheeran muss noch viel lernen, er ist viel zu korrekt und freundlich", hieß es in einem "X"-Post des Ladens.

Getty Images Ed Sheeran, 2022

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

Splash News Ed Sheeran in New York im Mai 2023

