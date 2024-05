"Arbeite daran": Ed Sheeran gibt ein Update zu neuem Album!

Bereits ein halbes Jahr ist es her, dass Ed Sheeran (33) sein Album "Autumn Variations" veröffentlicht hat. In einem Gespräch mit People plaudert der Sänger nun über die Pläne für seine Musik. Als er gefragt wird, wie es um ein neues Album dieses Jahr steht, antwortet er: "Also die Songs sind definitiv neu und ich arbeite an ihnen. Aber dieses Jahr werde ich nichts veröffentlichen." Die einzigen Menschen, die seine neue Musik dieses Jahr zu hören bekommen, seien seine Töchter Lyra Antarctica und Jupiter. "Aber nur, weil ich eher meine neue Musik anstatt meiner alten spiele", fügt er verschmitzt hinzu.

Der "Thinking Out Loud"-Sänger geht es in Sachen Musik also erst einmal langsam an. Möglicherweise kommt das daher, dass er 2023 ein wenig übers Ziel hinausgeschossen ist. Seit 2022 ist der gebürtige Brite mit seiner "Mathematics Tour" in der Welt unterwegs, legt aber gerade einige Wochen Pause ein. "Ich bin gerne auf Tour. Aber ich habe im vergangenen Jahr zwei Alben herausgebracht, und es ist ganz schön anstrengend, beides gleichzeitig zu machen. Ich werde also noch ein wenig warten, bis ich meine neue Musik veröffentliche", erzählt er weiter im Interview. Die aktuelle Tour läuft noch den gesamten Sommer und endet im September in Rio de Janeiro.

Auch privat liegen einige stressige Jahre hinter Ed. Nicht nur, dass er mit dem Verlust seines guten Freundes Jamal Edwards (✝31) zu kämpfen hatte. Bei seiner Frau Cherry Seaborn (31) wurde während ihrer Schwangerschaft im Jahr 2022 ein Tumor festgestellt. Nach der Geburt seiner Tochter Jupiter konnte dieser glücklicherweise entfernt werden und es scheint seiner Partnerin nun gutzugehen. Dennoch haben diese Erfahrungen ihn sehr mitgenommen. Wie er im vergangenen Jahr gegenüber Apple Music 1 erzählte: "Es war eine schwierige Zeit und ich verarbeite sie immer noch."

Splash News Ed Sheeran in New York im Mai 2023

Getty Images Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn bei einem Fußballspiel 2018

